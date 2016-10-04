“نقطة تحول” أم “تغييرات مُزلزلة”

في عالم يعيش على نظرية “اكذب.. اكذب” الشهيرة لـ “غوبلز”، يجب إعادة التأكيد بصورة مستمرة على الحقائق البديهية التي تطمح هذه النظرية لدفنها تحت ركام ضخ إعلامي هائل، وأول هذه الحقائق يقول: إن فشل “اتفاق التهدئة” في سورية كان لسبب واحد مفاده أن واشنطن لم تستجب لمتطلبات الاتفاق، وأهمها فصل “المعتدلين” التابعين لها عن المتطرّفين، وثاني هذه الحقائق يقول: إن هذا الأمر، أي عملية الفصل، لا يرتبط ببنود “الاتفاق” الروسي الأمريكي فقط، بل بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب التي وافقت عليها واشنطن ذاتها، وثالث هذه الحقائق يقول: إن سورية تقع، بحكم عوامل جيواستراتيجية معقّدة، على الفالق الزلزالي الكبير، سياسياً وجغرافياً، للعالم كله وليس للمنطقة فقط، وبالتالي فإن محاولة تدميرها خلال السنوات الفائتة أوصلت المنطقة والعالم إلى ما هما عليه اليوم، وأي استمرار في ذلك أو محاولة تدخل أمريكي مباشر، كما يطرح البعض ويأمل البعض الآخر، سيعني بكل تأكيد “تغييرات مُزلزلة” في المنطقة والعالم أيضاً.

وإذا كانت تلك حقائق بدهية، إلا أن الشعور بفائض القوة عند البعض وبفائض الوهم عند البعض الآخر، إضافة إلى حجم الرهانات الشخصية والسياسية التي بُنيت على فرضية النجاح السريع والسهل بتدمير سورية، أو على الأقل إسقاط هويتها السياسية، يجعل من الصعب على هذا الفريق التراجع. ولأن الورقة الأهم في يد هذا الفريق هي ورقة الإرهاب، سارعت واشنطن إلى إسقاط “اتفاق التهدئة”، وأكثر من ذلك، أعلنت بصريح العبارة أنها لن تقبل بضرب الإرهاب بالمطلق ولن تسمح للآخرين بضربه أيضاً، وهذا ما يُفسّر انتقالها لمرحلة التهديد المباشر بخيارات غير دبلوماسية، وبأكياس الجثث، وبأفغنة سورية، وما إلى ذلك من سبل ووسائل تخفيها في جعبتها وكلها خارج نطاق القانون والشرعية الدولية ولا يمكن وصفها مجتمعة سوى بالبلطجة السياسية المعلنة.

بهذا الإطار فإن “عملية” الجيش السوري في حلب تحديداً – إضافة إلى كونها واجباً مفروضاً على أي حكومة تتعرّض أراضيها لما تعرّضت له سورية – هي من جانب آخر عملية استباقية لوأد الخيارات غير الدبلوماسية في مهدها، وعلى الأقل للقول: إن هذه التهديدات لن تثني سورية وحلفاءها عن محاربة الإرهاب، وخاصة في حلب التي يصفها الفريق الآخر بـ “نقطة تحوّل في مسار الأزمة السورية”، وبالتالي نفهم مسارعة أطراف “حلف أوباما”، لرفع الصوت، كلّ في مجاله، لإيقاف التقدّم السوري في المدينة مستخدمين كل الوسائل المتاحة، ففيما يهدد بعضهم بالخيارات “غير الدبلوماسية”، ويرسل بعضهم المزيد من الإرهابيين والأسلحة المتطوّرة للمسلحين هناك، فإن بعضهم الآخر يستمر بالتباكي على العامل الإنساني وغيره من العوامل المختلفة، محاولاً استخدام مجلس الأمن الدولي لتحقيق أهدافه ورغباته.

وبالتأكيد فإن ما يجري في حلب هو “نقطة تحوّل” كما يقول الأمريكيون، لكنه تحوّل إيجابي، فعملية حلب – والنجاح المتواصل فيها- تقول بالفم الملآن: إن الرهان على الإرهاب رهان فاشل وسيسقطه الجيش السوري في كل مكان، وإن “التنفيذ الجدي” لمتطلبات الحل السياسي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة هو الطريق الوحيد لإنهاء الحرب على سورية وفيها، بدلاً من “التفكير الجدي” المزعوم بخيارات غير دبلوماسية، كما يقول صقور واشنطن، لأن نتائج هذه الخيارات لن تكون سوى “تغييرات مُزلزلة” على الجميع، كما يعرف الجميع أيضاً.

أحمد حسن