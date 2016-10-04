الوجه الإرهابي وراء القناع الإنساني

محمد كنايسي

منذ أن بدأ الجيش العربي السوري وحلفاؤه العمل على تحرير الجزء الذي يحتلّه الإرهابيون التكفيريون من حلب، ثارت ثائرة أمريكا وذيولها الأوروبية، وارتفع صراخهم في المحافل الدولية، وبمساندة حملة إعلامية أمريكية – أوروبية – رجعية عربية منظمة لتضليل الرأي العام، وتزييف حقيقة مايجري في المدينة السورية المنكوبة بالإرهاب التكفيري وداعميه الإقليميين والدوليين.

آلاف الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ الذين قتلتهم قذائف الإرهابيين في حلب منذ أن غزوها عام 2012، وسيطروا على جزئها الشرقي، لم تُثر أية نخوة أو عاطفة إنسانية لدى من يرفع اليوم الصوت الإنساني عالياً زاعماً الحرص على مدنيي حلب، وذارفاً دموع التماسيح عليهم.

لم يترك الإرهاب التكفيري جريمة وحشية إلا وارتكبها في حلب، وغيرها من المدن السورية. ومجازره كلها موثّقة، وتعلم الحكومات الغربية بتفاصيلها، كما تعلم بها الأمم المتحدة، وكل الجهات العاملة في المجال الإنساني. لكن ذلك لم يكف لتحريك الضمير الإنساني الغربي المزعوم!!. مثال آخر لا يقل مأساوية من دولة عربية أخرى هي اليمن، لا يكتفي الغرب بالتفرج على تقتيل شعبها الأعزل من قبل حليفته الوهابية المتوحشة، بل يمنع محاسبتها وإدانتها على جرائمها التي أكدتها الجهات الإنسانية المعنية خارج منظمة الأمم المتحدة وداخلها، ويسمح لها بالاستمرار في تدمير اليمن بمشافيه ومدارسه ومعامله وبيوته على رؤوس أصحابها..!! تماماً كما فعل ويفعل الإرهابيون في حلب وغيرها من المدن السورية بدعم مالي وعسكري من تلك المملكة. ويكفي أن نشير إلى مشفى الكندي الشهير الذي حرره الجيش مؤخراً من سيطرة الإرهابيين الذين كانوا متحصنين فيه، ولم يراعوا منذ أن اغتصبوه حرمة وظيفته الإنسانية، تماماً كما فعلوا بغيره من المشافي التي استولوا عليها، وحوّلوها، مستغلين بناها التحتية والإنشائية الضخمة والمتينة، إلى مقرات لهم، ومستودعات لأسلحتهم ومحاكم وسجون للتعذيب والقتل. وكيف وصل العهر بإعلام التضليل المأجور إلى حد التباكي على هذا المشفى وتصوير تحريره من قبل الجيش، وكأنه عمل وحشي يستهدف منشأة إنسانية لا مشفى احتله الإرهابيون ودمروه وجعلوه أحد معاقلهم.

هذا الغرب الذي يحمل في صدره حجراً من صوان مكان القلب، والذي فشل فشلاً ذريعاً في محاولة إيقاف عملية حلب التي يقوم بها الجيش وحلفاؤه، هذا الغرب الذي يكذب وينافق كما يتنفّس، يركّز اليوم على معاناة حلب الإنسانية، ويهدد من ارتكب جرائم حرب فيها. حسناً، فليحاسبوا من ارتكب هذه الجرائم منذ أن دخل الإرهابيون إلى حلب. أمامهم آلاف جرائم الحرب الموثقة التي ارتكبها الإرهابيون بحق المدينة وسكانها الصامدين ومازالوا.

لن يفعلوا طبعاً، فمرتكب هذه الجرائم هو أداتهم لتحقيق أهدافهم السياسية التي من أجلها كانت هذه الحرب القذرة والشرسة على سورية المقاوِمة.

هو نفاق في منتهى الصفاقة والوقاحة، ومع ذلك يستمر الغرب فيه، وهو يرى مشروعه التدميري يتحطم في حلب على أيدي أبطال الجيش العربي السوري وحلفائه. ولأنه لا يملك الوسائل العسكرية لفك الطوق عن أدواته الإرهابية المحاصرة في حلب، ولأنه استنفد مناوراته وخدعه السياسية المتمثلة في ما يسمى الهدن التي كان يقاتل سياسياً من أجلها ليتمكن إرهابيوه من إعادة تجميع صفوفهم وتجديد قواهم، لم يبق أمامه إلا لعب الورقة الإنسانية، علّه يوقف تقدم الجيش، بالرغم من أن هذه الورقة محروقة أساساً، ولا يمكن لبعدها الدولي الإنساني المزعوم أن يخفي حقيقة هدفها السياسي الخبيث. ولو كان هدف الحكومات الغربية الداعمة للإرهاب إنسانياً كما تزعم، لوافقت دون قيد أو شرط على خروج المدنيين، وحتى الإرهابيين الذين يرغبون في الخروج خروجاً آمناً، كما دعاهم إلى ذلك الجيش، ولجنّبت المدنيين بذلك الأخطار التي تهددهم، علماً أن الجيش أكثر مايكون حرصاً على حياة المدنيين الذين يصر الإرهابيون على اتخاذهم دروعاً بشرية لتتم المتاجرة الوقحة بمعاناتهم الإنسانية!!.

لقد مضت سورية في الالتزام بالاتفاق الروسي – الأمريكي، وماسبقه من اتفاقات وقرارات دولية إلى آخر الشوط، حرصاً منها على الدولة والشعب، ورغبة في إيقاف نزيف الدم السوري. لكن تبيّن، بما لا يقبل الشك، أن الوحش المعادي برأسيه الإقليمي والدولي، وأذرعه الإرهابية التكفيرية في الداخل، لايريد للأزمة أن تنتهي، وللدم السوري أن يتوقف عن النزف، إلا بفرض حل سياسي يصادر إرادة السوريين، ويخضع دولتهم الوطنية المستقلة للهيمنة الخارجية، أو يقسمها إلى دويلات عرقية وطائفية دائرة في الفلك الأمريكي الصهيوني الرجعي. وفي مواجهة هذا لايمكن لسورية، بعد التضحيات العظيمة التي بذلها جيشها وشعبها، إلا أن تفعل مايمليه عليها الواجب الوطني والكرامة الوطنية، فضلاً عن القيم والأخلاق الإنسانية الحقة، وأن تستمر في محاربة الإرهاب رغم صراخ الغرب وتهديداته، وهي وحلفاؤها جاهزون لمواجهة التصعيد الغربي في أي شكل سياسي أو عسكري كان. فالمعركة معركة وجود، وعلى نتيجتها لا يتوقف مصير الدولة الوطنية السورية فقط، بل مصير المنطقة، والعالم المتطلّع إلى نظام دولي جديد خال من الهيمنة والتسلط، ومن سكين الإرهاب التكفيري التي يستخدمها الغرب بزعامة أمريكا لتأديب الدول المستقلة، وكسر إرادة الشعوب الحرة التي ترفض الخضوع لإملاءاته، والانخراط في مشاريعه.