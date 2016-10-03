توسيع التعليم أفقياً وعمودياً أهمّ مطالب المجلس المركزي لنقابة المعلمين

طرطوس-لؤي تفاحة-سانا:

طالب أعضاء المجلس المركزي لنقابة المعلمين بدعم أعضاء الهيئة التدريسية وتأمين السكن اللائق بهم وتخصيص الجامعات بأراضٍ لتقيم عليها مشاريع استثمارية.

ودعا أعضاء المجلس، خلال أعمال الدورة العاشرة والتي انعقدت في طرطوس على مدى يومين، لتقديم الدعم اللازم لإنشاء جامعة خاصة لصالح نقابة المعلمين المركزية، ولفتوا إلى أهمية تحويل الجامعات الى مراكز عمل إنتاجية واستثمار أموال خزانة النقابة في مشاريع استثمارية خاصة بها، كما طالبوا بإنشاء بنك معلومات عن عدد الخريجين من مختلف الاختصاصات التعليمية وسنوات تخرّجهم، حتى يُلحظ خلال المسابقات التي تعلنها مؤسسات الدولة الأولوية للخريج الأقدم والأكبر سناً حتى لا يفقد حقه في الحصول على فرصة عمل.

وأكدوا ضرورة تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للمعلمين، والاهتمام بتدريس اللغة الأجنبية في التعليم المهني، ومنح طبيعة العمل للمعلمين الذين يشغلون مواقع إدارية ووظائف تعليمية، وزيادة رياض الأطفال التابعة للنقابة، ومعالجة ظاهرة ارتفاع أقساط الرياض والمدارس الخاصة.

وخلال أعمال اليوم الأول طالب الرفيق رئيس مكتب التربية والطلائع القطري أركان الشوفي أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة بتحسين الأداء في بعض الوحدات النقابية، وأن تتحمّل مجالس النقابات مسؤولياتها وتقوم بواجباتها في معالجة حالة الترهل التي تعاني منها بعض المجالس، وأشار إلى أنه سيتمّ إجراء تقييم شامل لكل الوحدات النقابية، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات المقصرة، وستتمّ معالجة وضع بعض المشاريع المتعثّرة الخاصة بالنقابة، وأضاف: يتمّ حالياً ضمن ورشة عمل خاصة العمل لتحديث المناهج وعلى المعلم أن يترجم ذلك على أرض الواقع، فهناك 415 ألف معلم في سورية يشكلون جيشاً رديفا للجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب التكفيري ثقافياً وفكرياً.

وكشف وزير التربية الدكتور هزوان الوز عن أنه سيتمّ الإعلان عن مسابقة لكل الاختصاصات العام القادم، وأضاف: إن الوزارة بصدد دراسة رفع أجرة الساعة التدريسية، التي أصبحت غير مقبولة في ظل الظروف الحالية، حيث تمّ عرضها على اللجنة الاقتصادية وهي الآن في عهدة الحكومة لإقرارها، مبيناً أن نحو 20 ألف معلم ومعلمة سيستفيدون من عقود تشغيل الشباب وتشغيل أسر الشهداء.

وأشار وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف إلى أن الوزارة تعمل بالتكامل مع نقابة المعلمين لحل جميع القضايا المطروحة، وأن هناك الكثير من المواضيع قد أخذت طريقها للحل أو قيد المعالجة، ومنها ما يحتاج إلى خطط وبرامج ودراسات استراتيجية للوصول إلى حلول مناسبة.

وخلال أعمال اليوم الثاني أكدت الرفيقة رئيسة مكتب التعليم العالي القطري الدكتورة فيروز الموسى أن الجامعات السورية في مختلف المحافظات تلقى اهتماماً واسعاً ومستمراً من القيادة، والأمل قريب بأن تصبح كل الفروع جامعات مستقلة، وأضافت: إن الحكومة لم ترفض خلال السنوات الأخيرة أي طلب ترخيص لجامعة خاصة في حال استوفت الشروط المطلوبة المنصوص عليها في مجلس التعليم العالي، وبالتالي يمكن لنقابة المعلمين التقدّم بطلبها الخاص بإحداث جامعة خاصة في المركز وفروعها بالمحافظات، مؤكدة أنه ستتمّ دراسة موضوع إمكانية زيادة الراتب التقاعدي لأعضاء الهيئة التدريسية، ولفتت إلى دور جامعة الشام الخاصة وما تقدّمه من حسومات وإعفاءات بالكامل لأبناء الشهداء وحسومات 25 % لأبناء الجيش والقوات المسلحة.

حضر فعاليات أعمال المجلس الرفيق مهنا مهنا أمين فرع الحزب، وصفوان أبو سعدى محافظ طرطوس، وأعضاء مجلس النقابة المركزية، وممثلون عن المجالس الفرعية في المحافظات والجامعات.