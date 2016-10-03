يازجي يوجّه بضرورة إعادة هيكلة “التخطيط السياحي”.. ويشدّد على مبدأ المحاسبة

دمشق – ق.د

أكد وزير السياحة المهندس بشر يازجي أهمية متابعة عمل مديرية التخطيط السياحي في المرحلة الحالية، وذلك من خلال دراسات تخطيطية للمناطق والمشاريع السياحية، وخاصة في الساحل السوري، إضافة إلى تجهيز دراسة وتجهيز المواقع الأثرية والمشاريع السياحية الخاصة بها، وكذلك الاستثمار في الأملاك العامة البحرية، مركّزاً خلال اجتماعه بكوادر وزارته العاملين والمكلفين التخطيط السياحي في إطار استكمال تنفيذ خطة التخطيط السياحي، على ضرورة استعداد الوزارة للتخطيط للمشاريع السياحية في مرحلة النصر وإعادة الإعمار، وكذلك ضرورة الاهتمام بتخطيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل عام وفي منطقة رأس البسيط ومحافظة طرطوس بشكل خاص، كما تم تناول آخر المستجدات في موضوع الاستراحات الطرقية والقرى التراثية والأراضي التي يجب أن تخصّص لها.

ووجّه الوزير بضرورة إعادة هيكلة المديرية وفقاً للتطوّرات والحاجة الفعلية ورفدها بالكوادر والتجهيزات اللازمة لإنجاز العمل، وبضرورة قيام عناصر المديرية بجولات ميدانية للاطلاع على واقع المناطق السياحية بما يضمن إعداد الدراسات السياحية المناسبة بناءً للواقع الفعلي.

كما اجتمع وزير السياحة مع مديريتي الترويج والتسويق السياحي والإعلام السياحي، وشدّد على ضرورة الإسراع بإنهاء مشروع الخريطة السياحية والموقع الجديد للوزارة والدليل السياحي والبروشور الإلكتروني، مشيراً إلى أهمية تكامل العمل بين المديريتين من خلال إعادة الهيكلة بما يتناسب مع المرحلة الحالية وبما يحقق الاستفادة القصوى من إمكانات الكوادر العاملة.

ولفت يازجي إلى ضرورة تفعيل القرار رقم 2031 بتاريخ 13/7/2016 الخاص بتطوير عمل مراكز الاستعلامات السياحية لتصبح مراكز سياحية، وتأهيلها لتأخذ دورها بالشكل الأمثل وخاصة في مجال عمل الدراسات السياحية، مكرّراً تشديده على ضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة واعتماد آلية محدّدة لمنح المزايا والحوافز تأخذ بعين الاعتبار حجم ونوعية العمل المنجز ومستوى الإنجاز.

وفي سياق متصل أصدرت وزارة السياحة رخصة تشييد سياحية معدّلة لمشروع سياحي بكلفة استثمارية 222.243 مليون ليرة سورية، وفق أسعار عام 2009 ويضم فندق إقامة من الدرجة الأولى ومطعماً من مستوى ثلاث نجوم بواقع 420 كرسيّاً وبمساحة طابقية 4142م2 في منطقة التل بمحافظة ريف دمشق.

وذكر المهندس طارق كريشاتي مدير سياحة ريف دمشق أن المشروع يضم فندق إقامة بطاقة 27 غرفة و50 سريراً وتتضمن كتلة الفندق ثلاثة طوابق: القبو ويتضمّن خدمات الفندق والصالة الرياضية، والأرضي الذي يضم صالة متعدّدة الاستعمالات وخدمات متنوعة، أما الطابق الأول فيضمّ 21 شقة فندقية (في كل شقة مطبخ وحمام)، إضافة إلى شقتين فندقيتين تضم كل منهما (غرفتي نوم، وصالة جلوس، وحماماً، وركن مطبخ).

وأضاف: إن المشروع يضم أيضاً كتلة المطعم المؤلفة من القبو، والطابق الأرضي يضم أركاناً للاستراحة ومحلات تجارية، إضافة إلى خدمات عامة؛ والطابق الأول يضم صالة المطعم، لافتاً إلى وجود مواقف للسيارات ومساحات خضراء، وألعاب أطفال. ولفت كريشاتي إلى أن المشروع، يعود للمستثمرين جهاد وكفاح الأحمر، وهو يقع على العقارات (1150-1151) من منطقة التل العقارية 72/24 خارج المخطط التنظيمي، معتبراً أنه من المشاريع المهمة لناحية الخدمات التي يقدّمها للمنطقة وبما يقدّمه من خدمات سياحية.