تبسيط الإجراءات أولوية

لعل أهم مفردة يمكن استخلاصها من جلسة مجلس الشعب، والتي جمعت المجلس مع الحكومة أمس، هي “تبسيط الإجراءات”، فرئيس الحكومة عرض أمام المجلس بعضاً من “الإنجازات” التي استطاعت الحكومة الجديدة أن تحققها بعد مضي شهرين على تشكيلها، لجهة تبسيط الإجراءات وتخفيف القيود وعدم التعقيد وتجاوز الروتين، وهي مفردات تنمّ عن توصيف لبعض الصعوبات التي يعاني منها العمل الإداري والإنتاجي في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة.

وبداية، فقد كان ذلك واضحاً في حديث رئيس الحكومة عن تطوير عمل مؤسسة رئاسة الوزراء وعلاقتها مع الوزارات والمؤسسات، وكذلك لجهة تحديده للأولويات وفي مقدمتها دعم قواتنا المسلحة لمواصلة مهمتها الوطنية في إعادة الأمن والاستقرار إلى سورية، ويليها مباشرة ملف الشهداء والجرحى ووضع آلية عمل تضمن حصول ذويهم على مستحقاتهم بشكل “انسيابي” وهذا يعني وعداً من رئيس الحكومة بمزيد من التبسيط في هذا الملف.

وتباعاً في ملف لا يقل أهمية عما سبق، وهو الإقلاع بمؤسساتنا الاقتصادية والإنتاجية، وهي التي تعاني من جمود القوانين والقرارات، ولدرجة أن بعض معاملنا الإنتاجية التي خرجت من الخدمة قبل العدوان نتيجة التطور الاقتصادي، ما تزال مصرة على تقديم ذات السلع على خطوط إنتاجها، وهنا كان رئيس الحكومة واضحاً في ضرورة تجاوز هذه العقبة الكأداء، حين أكد أن الحكومة ستدعم المؤسسات الرابحة، وستعيد النظر بالمؤسسات الخاسرة.

كما بدت مفردة التبسيط واضحة في حديثه عن الإقلاع بالمؤسسات الصناعية وتحديداً مؤسسات القطاع الخاص، حين أعلن عن نية الحكومة دعم أي صناعي ومستثمر بما يريد وتقديم كل التسهيلات الضرورية كي يقوم بإعادة افتتاح منشآته من جديد.

التبسيط ذاته تحدث عنه رئيس مجلس الوزراء في عرضه لنشاط مختلف الوزارات، ولفت إلى خطة طموحة لتنمية الريف السوري بشكل أفضل مما هو قائم، من خلال تنفيذ /11/ مشروعاً يجري الإعداد له.

وكذلك الحال في قطاعات التأمين والإغاثة والكهرباء والنقل والإسكان والإعلام والمياه والإصلاح الإداري، واللافت فيها تأكيده الاقتراب من تثبيت عقود /22/ ألفاً من ذوي الشهداء وحسب حاجة الملاكات العددية كواحدة من سبل دعم ذوي الشهداء.

والواقع أن ما قدمه رئيس مجلس الوزراء في حديثه أمام مجلس الشعب يقدّم إشارات لافتة لجهة إقلاع الحكومة بدورها المتوقّع، وخاصة خلال ظروف العدوان، وهي ظروف قد تفرض الحاجة إلى مزيد من التدقيق والتعقيد والروتين، إلا أن رد الحكومة على هذه الظروف، وفق توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد، هو المزيد من التبسيط، وهذه سابقة تسجل لها، ولكن مع الأمل بأن تواصل ذلك مهما تعقدت الظروف وتعاظمت التحديات.

عمر المقداد