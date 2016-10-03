“حماية المستهلك” تعِد بمعالجة أسباب ارتفاع أسعار الفروج والبيض

دمشق – ميادة حسن

حدّدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسباب ارتفاع أسعار الفروج والبيض، وذلك بعد اجتماع اللجنة المكلّفة دراسة تكاليف الدواجن وأسباب ارتفاع أسعارها والسبل الكفيلة باستمرار مادة الفروج واستقرار أسعاره.

وأكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب في تصريح خاص لـ”البعث”، أنه ستتم معالجة جميع الأسباب التي من شأنها التأثير في رفع أسعار الفروج كالتهريب وغلاء الأعلاف، مشيراً إلى أن المادة العلفية تشكل 70% من أسباب ارتفاع أسعار الفروج والبيض، ولذلك تم الاتفاق على تأمين الأعلاف لمربّي الدواجن من خلال تحقيق التنافسية بين مستوردي المواد العلفية، مشيراً إلى دور المؤسسة العامة للخزن والتسويق في استجرار الفائض من مادة الفروج وتخزينه في برادات المؤسسة، ليتم طرحه في حال عادت الأسعار إلى الارتفاع.

أما فيما يتعلق بمادة البيض فكشف شعيب أن السبب الحقيقي لارتفاع البيض هو تهريبه إلى بعض الدول المجاورة، ولذلك تم الاتفاق والتنسيق مع الجهات المختصة لمنع عمليات التهريب، مؤكداً أنه تم وضع آلية جديدة لنقل مادة الفروج من المحافظات المنتجة إلى دمشق، ودعا شعيب المستهلكين إلى المشاركة في مراقبة الأسعار وضبط الأسواق والتواصل مع الوزارة لمعاقبة المخالفين للقوانين والتعليمات التموينية.