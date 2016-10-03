خميس بحث والوفد الإيراني تفعيل التعاون بين محافظتي دمشق وخراسان

دمشق-قسيم دحدل-سانا:

بحث المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، أمس، مع علي رضا رشيديان محافظ خراسان الرضوية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له، سبل تفعيل التعاون الاقتصادي بمجالاته التجارية والصناعية والزراعية والطبية وتعزيز التبادل التجاري بين محافظتي دمشق وخراسان، والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية لمستوى العلاقات السياسية المتميّزة بين سورية وإيران.

وأعرب المهندس خميس عن تقديره لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتواصل للشعب السوري، مؤكداً أن سورية ماضية في قرارها بمحاربة الإرهاب والقوى التكفيرية التي تقف خلفه والتي تحاول إسقاط محور المقاومة في المنطقة كلها.

من جانبه أكد رشيديان أن العالم بأجمعه أصبح مدركاً لخطر الإرهاب ضد الإنسانية بشكل عام وضد المقاومة بشكل خاص، لافتاً إلى ضرورة تكاتف الجهود للقضاء عليه.

من الجدير ذكره أن الوفد سيلتقي عدداً من الوزراء والغرف التجارية ورجال الأعمال السوريين واتحاد المصدرين لمناقشة آليات تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري.

حضر اللقاء وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف، والأمين العام في رئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمد العموري، ومحافظ دمشق الدكتور بشر الصبان، والسفير الإيراني بدمشق محمد رضا رؤوف شيباني.

وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع أكد محافظ خراسان أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والخدمية بين المحافظات في البلدين وتحديد الطاقات والقدرات الموجودة بين محافظتي دمشق وخراسان وتوظيفها في رفع مستوى التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

ولفت محافظ دمشق في تصريح مماثل إلى أن العلاقات السياسية المتجذّرة والاستراتيجية بين البلدين لا بد أن تتبعها علاقات اقتصادية واجتماعية وشعبية متميّزة على جميع المستويات، مؤكداً أهمية استمرار التواصل بين المحافظات في البلدين واتخاذ إجراءات على مستوى المحافظة.

كما بحث محافظ دمشق مع محافظ خراسان سبل تطوير وتعميق العلاقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياحية والعلمية بين المحافظتين ورفع مستوى التبادل التجاري والاستفادة من المهارات والخبرات بينهما.

وأكد الصبان في بداية اللقاء السعي من خلال هذه الزيارة لتوقيع مذكرة تفاهم هدفها توسيع مجالات العمل في القطاع التنموي ودعم التبادل الثقافي والحرفي والصناعي والزراعي بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين المحافظتين وحماية الصناعات التقليدية المعروفة في البلدين، وأوضح أنه تمّ تسليم الجانب الإيراني بنود المذكرة لدراستها ووضع ملاحظاتهم عليها وفي حال الموافقة على ما جاء فيها ستكون نقطة انطلاق بين المحافظتين وفي حال نجاحها سيتمّ تعميمها على المحافظات السورية الأخرى.

من جهته دعا محافظ خراسان الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية إلى المشاركة بالمعارض التي تقام في المحافظة والبالغة أكثر من 40 معرضاً دولياً لعرض منتجاتهم والاستفادة من قرب خراسان من دول آسيا الوسطى وعلاقاتها الاقتصادية المتميّزة معها ليتمكّنوا من تصدير المنتجات السورية إليها.