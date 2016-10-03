الاعتماد على الذات أسّ العملية التنموية من يبيعنا منتجات التكنولوجيا والمصنوعات المبتكرة يحجب المعرفة.. البزنس بقوة الإذعان..!!

في غمرة تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وآثار ذلك في الوضع المعيشي والخدمي، بعد نحو ست سنوات من أزمة زعزعت أركان اقتصاد كان يتجه نحو الاكتفاء الذاتي، وفي ظل ما باتت تسوّقه لنا المنظمات الدولية من تقارير تصوّر سوداوية الوضع الاقتصادي وصعوبة إعادة النهوض به لفترة قد تمتد إلى نحو عقدين من الزمن (لسنا في وارد مناقشة مدى صوابيتها من عدمها)، تبرز لنا التجربة اليابانية وما تحمله من إنجازات أدهشت العالم بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، وخروجها مكبّلة بمعاهدات واتفاقات دولية تحول دون سيطرتها سياسياً واقتصادياً على المستوى الإقليمي لها أو العالمي. ويكمن سرّ هذه التجربة بـ”الاعتماد على الذات” في كل مفاصل النموّ بدءاً من تربية الطفل وتنمية مهاراته العقلية والجسدية بشكل ينسجم مع قيم المجتمع وعاداته، وليس انتهاءً بالاهتمام بالبحث العلمي، وأثره غير المتناهي في مقوّمات التنمية ومتطلبات النهوض..!.

لاشك أن اليابان أدركت أن المؤسسات التعليمية والبحثية ومخرجاتهما، هي الحاضن الطبيعي والفعلي للفكر والمعرفة، والأخيرة هي المحور الأساسي والمحرك الرئيسي للتطوير والقاطرة الأهم للتنمية المستدامة، وبالتالي فهي الثروة التي يجب استثمارها والاستثمار فيها، وخاصةً في إطار عملية إعادة الإعمار، وبالفعل استندت بإنجازاتها بشكل رئيسي إلى الجهود الوطنية، وأصبحت دولة اقتصادية بامتياز..!.

مساعدة ولكن..!

في المقابل لا ننكر أهمية الخبرات والمساعدات والاستثمارات الأجنبية وما تقدّمه من دعم لوجستي ومادي ومعرفي، إلا أن قدومها واستدامتها وجديتها –رغم ثقتنا بالدول الصديقة- تبقى بالمحصلة مرتبطة –إلى حد كبير- بالمناخ والوضع الأمني الداخلي والإقليمي والدولي من جهة، وبالمواقف السياسية والأيديولوجية من جهة أخرى، وذلك وفق ما يؤكده الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية الذي اعتبر أنه لابد من الاعتماد على الذات واستنهاض جميع الطاقات الحقيقية البشرية والمادية والتمويلية المحلية السورية، بما فيها الطاقات العلمية والأكاديمية البحثية، التي يجب أن تُشكّل المنصّة الصلبة التي من شأنها تدعيم الجانبين الكمي والنوعي لعملية إعادة الإعمار، ودفع عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة المستدامة بشكل عام.

بصمة سورية

وأوضح فضلية أن الدول الأجنبية يمكن أن تبيعنا منتجات التكنولوجيا والمصنوعات المبتكرة، وقد تُهدينا إيّاها في مرحلة ما، ولسبب ما، ولكنها بالتأكيد ستحجب عنا المعرفة التي أسهمت في إنتاج هذه التكنولوجيا والمصنوعات، لذلك علينا أن نؤمن بأن المعرفة هي قبل كل شيء نتاج ذاتي للفكر، وأن صقل وتطوير هذه المعرفة يمكن أن يتم بعد ذلك من خلال النقل أو التعلم (أو الاقتناص) من الآخرين…، ولكن حتى نقل أو اقتناص المعرفة يتطلب على الأقل عقلاً علمياً منظّماً، إن لم نقل حداً أدنى من الفكر والمعرفة، وهذا ما علينا امتلاكه، ونستطيع ذلك إن صمّمنا بصدق، لأن تاريخ تطور البشرية عبر العصور، شهد للسوريين القدماء بذلك، فليشهد اليوم.

عقلنة التنمية

وبيّن فضلية أن دور المؤسسات التعليمية والبحثية في إطار عملية الإعمار يتمثل بأربعة مستويات، الأول: الإسهام بالتطوير الكمي والمادي، وفي ترشيد وعقلنة الأنشطة التنموية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة النادرة نسبياً، مشيراً في هذا الإطار إلى أن معدل النمو السنوي للدول بوجهيه الاقتصادي والاجتماعي يُقاس بمقدار القيمة المضافة التي ينتجها المجتمع (والتي تسمّى الناتج المحلي الإجمالي) والناتج المحلي الإجمالي ما هو إلا حاصل طرح قيمة مستلزمات الإنتاج المادية الملموسة المستخدمة في الإنتاج من قيمة الإنتاج المحلي الإجمالي السنوي، أي أن القيمة المضافة هي ذلك الجزء الذي يُنتجه أو يخلقه الجهد والعمل البشري بمختلف أشكاله وأنواعه، وهو ذاته الجزء الذي يحصل عليه البشر الشركاء في العملية الإنتاجية (على شكل رواتب وأجور وأرباح وفوائد)، وبالتالي كلما كان الأداء الإنتاجي لهؤلاء البشر كفؤاً ومؤهّلاً ومنظماً، وكلما كان استخدامهم واختيارهم لأدوات العمل ومدخلات الإنتاج أكثر رشداً وعقلانية وتدبيراً، كان نصيبهم أكبر من العملية الإنتاجية، وكان بالتالي نصيب الجهات الحكومية الضريبية على هذه العوائد مجزياً أكثر، ولكي يكون الأمر كذلك هذه مهمة ودور المؤسسات التعليمية والبحثية ومخرجاتهما.

تطوير نوعي

ويتمثل المستوى الثاني بالتحسين والتطوير النوعي للموارد وإيجاد البدائل والحلول الفنية المناسبة لآليات العمل الاقتصادي في ضوء متطلبات وظروف الواقع، فالنهوض بالقطاعات الاقتصادية المنتجة، وعلى رأسها القطاعان الزراعي والصناعي التحويلي، وكذلك قطاع البناء والإنشاءات يُعدّ أولوية حتمية في إطار عملية إعادة الإعمار، وبالتالي فإن تحسين الأداء النوعي (إضافةً إلى الكمي) لهذه القطاعات التقليدية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، من خلال تسخير مخرجات العلوم والبحث العلمي، وخاصةً في مجالات تطوير صناعة الأطراف الاصطناعية، وإحداث كليات وأقسام جديدة لعلوم الطب والتوجيه النفسي، والعلاج الفيزيائي، إضافة إلى معالجات مبتكرة لموضوع النقص في المياه، بالاستكشاف والتكرير والجرّ والجمع وإعادة التوزيع، وضرورة البدء في الدراسات اللازمة لتحلية مياه البحر وفصل مياه الشرب عن مياه الاستخدام العادي المنزلي في مناطق الندرة، وكذلك الأمر بالنسبة لموضوع نقص الطاقة الكهربائية، وابتكار أبحاث وحلول عملية في مجال الطاقة البديلة، النظيفة والرخيصة نسبياً.

دور متقدم

ويتمحور المستوى الثالث حول الدور التربوي والتعليمي والتقني والتثقيفي والتوعوي والإعلامي، على مختلف المستويات، واعتبر فضلية أن هذا الدور هو المتقدم الذي تلعبه (أو يجب أن تلعبه) المؤسسات التعليمية والبحثية، والذي يجب أن يُفضي إلى خلق وتطوير المستوى الملائم من الوعي والفهم والإدراك الذي يعزّز التشاركية الوطنية ويرسخ اللحمة والوحدة الوطنية والولاء للوطن وقبول الآخر والفهم الصحيح لجوهر الأديان السماوية ونبذ العنف والتطرّف وعدم إقصاء الآخر.

مرونة

أما المستوى الرابع فهو الإسهام في صنع الاستراتيجيات والخطط والسياسات وتوسيع الخيارات المتاحة وجعلها أكثر مرونة، حيث إن عملية إعادة الإعمار، التي تشمل تأهيل وإعادة تأهيل البشر، وبناء وإعادة بناء الحجر، يجب ألا تكون مجرد عملية كمية تقتصر على إعادة بناء ما تهدّم في البشر ومن الحجر (بالكيفية ذاتها التي كانت عليه قبل الأزمة)، بل يجب أن تتعدّى مستوى ما قبل الأزمة ببناء الإنسان المتنور علمياً الذي يحمل فكراً أكثر تطوّراً (وبناء حجر أفضل نوعاً وكماً)، وهو الدور الذي تلعبه (أو يجب أن تلعبه) المؤسسات التعليمية والبحثية. لذا فإن إنجاز عملية إعادة الإعمار يتطلب إعمال الفكر والعلم والتطوير والبحث، ويتطلب بالتالي الانتقال إلى التنمية الشعاعية التي تعتمد على إعادة توزيع الأحمال والأثقال بالمفهوم الاقتصادي والأخذ بعين الاعتبار التغيّر الديموغرافي الحاصل نتيجة الأزمة والتكامل مع التخطيط القطاعي والإقليمي ومعالجة الاختلالات الهيكلية التنموية السابقة المتراكمة والتوزيع الجديد للسكان وتوطينهم حسب التوضع الواقعي الحالي للموارد وعناصر الإنتاج بحيث تكون التنمية تدخلية حكومية إيجابية وليست عشوائية، وهذا سيتطلب اللجوء والحاجة إلى الطاقات والمخرجات البحثية والعلمية العقلانية الواعية، وينطبق على هذه الحاجة إلى هذه المخرجات أيضاً التحديات المتمثلة بضرورة وضوح الرؤى المستقبلية لعملية إعادة الإعمار وفق برنامج استراتيجي وطني يتضمن الجوانب المختلفة لعملية التنمية بتفاعل جدلي بين جوانبها المادية والاجتماعية والإنسانية المستدامة وفق سلم الأولوية، كما أن نجاحها مرتبط أيضاً بموضوعية استراتيجياتها ورؤاها وواقعيتها وبدقة البرامج التنفيذية الموضوعة لها.

من الآخر..

إن مخرجات التعلم والتعليم والتدريب والبحث العلمي ليست ترفاً أكاديمياً، بل سبيل للوصول إلى اقتصاد المعرفة وتنمية المجتمع، وتلبية احتياجاته، وهي التي توسّع الخيارات وتنوّع البدائل لوضع وتنفيذ عملية البناء وخطط التنمية، وتنقل الاقتصاد من الإنتاج التقليدي النمطي إلى المتميز، كما أن الاستثمار في تعليم الإنسان كإنسان وكأهم عنصر من عناصر الإنتاج، وكذا الاستثمار في المؤسسات التعليمية والبحثية هو الاستثمار الأكثر جدوى وعائدية على الأمد الطويل من الاستثمار في عناصر الإنتاج الأخرى، وهو، دون غيره، الذي يخلق دول الرفاه واقتصادات المعرفة.

يمكن للمؤسسات التعليمية والبحثية أن تسهم في صنع السياسات وتوسيع البدائل والخيارات التنموية في إطار عملية التنمية الحالية والمستقبلية، بما في ذلك -وعلى الأخص- عملية إعادة الإعمار التي تشمل جميع مناحي الحياة، وكل قطاعات الاقتصاد الوطني المادية وغير المادية، وبالتالي فإن نجاح هذه العملية يتطلب حلولاً إبداعية ومبتكرة وبدائل اقتصادية عملية وواقعية مرنة، سريعة وعقلانية ورشيدة، وهذه بدورها تتطلّب زج المؤسسات التعليمية والعلمية والبحثية، للاستفادة من المعرفة والتجريب والبحث العلمي.

حسن النابلسي