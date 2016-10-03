بورصة دمشق: ارتفاع مؤشر السوق بأكثر من 42 نقطة وبتغيّر إيجابي +3%

دمشق – البعث

ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية خلال الربع الثالث من عام 2016 بأكثر من 42 نقطة عن الربع الثاني من عام 2016، وبتغيّر إيجابي أكثر من +3% فقد أغلق على قيمة 1.511 نقطة، كما ارتفعت القيمة السوقية لسوق دمشق للأوراق المالية بنسبة 3% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق وبلغت قيمتها 164 ملياراً.

وحسب تقرير التداول عن الربع الثالث من عام 2016 الصادر عن السوق، بلغ حجم التداول حوالي 2 مليون سهم، بقيمة إجمالية مقدارها حوالي 386 مليون ليرة سورية موزعة على 1.575 صفقة، مع الإشارة إلى عدم وجود صفقات ضخمة، مقارنة مع حجم التداول خلال الربع الثاني من عام 2016 البالغ 5.5 ملايين سهم تقريباً، وبقيمة إجمالية مقدارها 1 مليار ليرة سورية موزعة على 2.354 صفقة منها صفقتان ضخمتان بقيمة 51 مليون ليرة سورية وبحجم تداول 238 ألف سهم.

كما بلغ متوسط حجم التداول في الجلسة الواحدة خلال الربع الثالث من عام 2016 ما يقارب 48 ألف سهم في الجلسة الواحدة، وبمتوسط قيمة تداول 8 ملايين ليرة سورية تقريباً في الجلسة الواحدة، وذلك على مدى 46 جلسة تداول خلال الربع الثالث من عام 2016، مقارنة مع 52 جلسة خلال الربع الثاني من عام 2016 بمتوسط حجم تداول 106 آلاف سهم ومتوسط قيمة تداول 19مليون ليرة سورية في الجلسة الواحدة تقريباً.

ومن حيث القطاعات، تصدّر قطاع المصارف المرتبة الأولى بقيمة تداول مقدارها حوالي 304 ملايين ليرة سورية، أي ما نسبته 79% من القيمة الإجمالية للتداول خلال الربع الثالث من عام 2016.

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