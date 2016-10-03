30 ألـــف طفـــل تستقطبهم مراكز الأنشطة الطلائعية

دمشق– بسام عمار

استطاعت مراكز الأنشطة الطلائعية التي اختتمت مؤخراً استقطاب عدد كبير من الأطفال إليها وفي مراحل عمرية مختلفة تحقيق الهدف منها. وذكر الرفيق مازن تفاحة رئيس مكتب التربية والطلائع في فرع دمشق للحزب أن المراكز افتتحت بالتعاون مابين المكتب ومديرية التربية وفرع طلائع البعث بهدف استقطاب الأطفال وتنمية مواهبهم الثقافية والتعليمية والفنية والرياضية وملء الفراغ خلال العطلة الصيفية وتوجيههم وإعادة تأهيل الأطفال نفسياً من آثار الحرب وخلق آليات جديدة من التواصل بين الأطفال أنفسهم وتعزيز الجانب الاجتماعي لديهم، مشيراً إلى تحقيق الهدف حيث وصل عدد المراكز التي افتتحت إلى /85/ مركزاً منتشرة في كافة مناطق المحافظة وعدد الأطفال الذين التحقوا فيها وصل إلى ثلاثين ألف طفل وأكثر. وبيّن تفاحة أنه يتم الآن الاستعداد لافتتاح المراكز لفصل الشتاء خلال الفترة القريبة جداً وأن الاستعدادات بدأت وسيكون هناك برامج ترفيهية وتعليمية تتناسب مع أعمار الأطفال ومواهبهم.