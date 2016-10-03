بكلفة (٥٠) مليون ليرة إعادة تأهيل وتزفيت المدخل الجنوبي

حلب- معن الغادري

فيما تشهد مدينة حلب نقلة نوعية على صعيد تحسين الواقع الخدمي وإعادة تأهيل وصيانة ما تضرر جراء الاعتداءات الإرهابية المتكررة على الأحياء السكنية والبنى التحتية، تم إنجاز مشروع صيانة وتزفيت مدخل حلب الجنوبي “منطقة الراموسة” بزمن قياسي وبطول (٨٠٠) متر وعرض (٩) أمتار وبكلفة بلغت حوالي (٥٠) مليون ليرة. وذكر المهندس محمد أيمن حلاق رئيس مجلس مدينة حلب أن العمل متواصل وبوتيرة متسارعة بالتنسيق مع كافة الجهات لإنجاز المشاريع المقررة داخل المدينة وفي المناطق التي تم تحريرها من العصابات الإرهابية المسلحة، وحالياً يتم تأهيل وتزفيت الشوارع الرئيسية والفرعية داخل المدينة، بالإضافة إلى إعادة تنظيم الأسواق ومناطق تواجد البراكات وإزالة الإشغالات المخالفة والتعديات على الممتلكات العامة وبموازاة ذلك تقوم ورشات المديريات الخدمية بعمليات التنظيف اليومي للشوارع والأحياء السكنية وتأهيل الساحات العامة والحدائق. وأضاف حلاق: ما زال أمامنا الكثير من الأعمال وورشات العمل بمختلف اختصاصاتها في حالة استنفار دائم تعمل بطاقة مضاعفة تفوق الإمكانات المتاحة، وهناك متابعة واهتمام ودعم غير مسبوق من المحافظ الذي يولي الجانب الخدمي أهمية كبيرة، ما يساعد على حل الكثير من الأمور العالقة، خاصة تلك التي تحتاج إلى قرارات فورية وعاجلة لها صلة مباشرة بالصالح العام وخدمة المواطن.