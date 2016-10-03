أسطوانات للحرفيين والبنزين والغاز بخير

السويداء- رفعت الديك

كشف مدير فرع المحروقات المهندس خالد طيفور أنه تم توزيع 3،3 ملايين لتر مازوت لأغراض التدفئة حتى تاريخه وأن عدد الأسر المستفيدة وصل إلى 66 ألف أسرة بمعدل 50 لتراً لكل أسرة كدفعة أولى على يتم استكمال باقي الكميات المخصصة عند استكمال التوزيع لباقي الأسر. وبيّن طيفور أنه سيتم العمل لتأمين 200 لتر من مازوت التدفئة خلال هذا العام ونفس الكمية في النصف الثاني من فصل الشتاء، منوّهاً بأن عدد طلبات المازوت الخاصة في التدفئة تصل لنحو 140 ألف لتر يومياً ولتنفيذ الخطة المحددة يجب أن تصل الكميات اليومية لنحو 250 ألف لتر، وبيّن أن هذه الإجراءات خلقت عامل الثقة عند المواطن بتوفر المادة، وبالتالي انحسرت عمليات الاتجار غير المشروع والتخزين للمادة، وحول الغاز بيّن مدير فرع المحروقات أنه لا يوجد أي حالة اختناقات في المادة، حيث يتم إنتاج نحو 6 آلاف أسطوانة يومياً، وتتم زيادة الكميات إلى 7500 في الأعطال، وبالتالي فإن عمليات الإنتاج مرتبطة بالحاجة التموينية، منوّهاً بأن خطة الفرع توزيع أسطوانات غاز بسعة 20 كيلو خاصة بالحرفيين، وقد تم إنجاز كافة البنى التحتية المتعلقة بذلك بانتظار وصول الأسطوانات الخاصة بذلك من المركز والبالغ عددها 10 آلاف أسطوانة كدفعة أولى من أصل 25 ألف أسطوانة حاجة المحافظة من تلك الأسطوانات.