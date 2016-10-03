مســــاعدات روســــية للقنيطــــرة

القنيطرة- محمد غالب حسين

قدمت القوات الروسية الصديقة إعانات غذائية لأبناء محافظة القنيطرة تعبيراً عن الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين.

وأكد المتحدث باسم القوات الروسية أن العلاقات الروسية السورية متينة ومتجذرة، مشيراً إلى أن هذه المساعدات هدية من الشعب الروسي الذي يحمل المحبة لسورية، قائداً وجيشاً وشعباً، وتحدث محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر وحيى دولة روسية الشقيقة على المواقف النبيلة التي وقفتها إلى جانب سورية في المحافل الدولية، إضافة إلى الدعم العسكري والمساعدة بكل المجالات. ووزعت الإعانات على سكان مدينة البعث واستفادت منها (250) أسرة.