منح فرص تشغيلية وخدمات مجانية لأسر الشهداء

اللاذقية- مروان حويجة

نفذ مكتب ذوي الشهداء في محافظة اللاذقية مجموعة مبادرات وخدمات في مجال رعاية أسر وذوي الشهداء والجرحى، كما أقام المكتب نشاطات شاملة ومتنوعة أوردها التقرير الصادر عن المكتب الذي يجمل حصيلة نشاطاته منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية شهر أيلول الماضي وأهمها الموافقة على منح أكشاك، حيث تم منح /339/ كشكاً لذوي الشهداء ومنح /2863/عقد توظيف ومنح وتركيب /165/عداداً لمياه الشرب وتركيب /1288/عداداً كهربائياً مجاناً. وفي مجال المنح الإنتاجية تم إصدار /431/ منحة قيمتها /150000/ للمنحة الواحدة ومنح /321/ موافقة للحصول على لوحة سيارة عمومي، ومنح /537/ موافقة رخصة خدمية وإنتاجية.