حــــي منيـــــان وشـــــارع الـــــدود “يســـــتنجدان”

حلب- معن الغادري

شكاوى كثيرة وردت إلى مكتب جريدة البعث بحلب حول الواقع المزري لحي “منيان” المجاور لمنطقة “حلب الجديدة جنوبي” والذي أصبح مكباً للنفايات ومخلفات الذبائح ومرتعاً خصباً للقوارض والكلاب الشاردة. وبيّن عدد من الأهالي أن وضع الحي لم يعد محمولاً ولا يطاق نتيجة تراكم الأوساخ ومخلفات الذبائح من عظام وبقايا اللحوم، والذي ينتج عنها روائح كريهة ومناظر مقززة عدا عن انتشار الأوبئة والحشرات والقوارض والكلاب مطالبين بسرعة التدخل من مجلس المدينة لتنظيف وإزالة هذه المخالفات وإيجاد مكان بديل للذبائح بعيداً عن الأحياء السكنية حرصاً على البيئة والصحة العامة، خاصة أن المنطقة مكتظة بالسكان. وعلى مقربة من حي منيان وتحديداً في منطقة حلب الجديدة جنوبي خلف مدرسة “عثمان بن عفان” يوجد شارع اختلف أهالي المنطقة على تسميته نظراً لقذارته وافتقاره إلى الحد الأدنى من الخدمات وسبق لـ”البعث” أن أشارت إلى هذا الشارع تحت عنوان “لشارع الدود من اسمه نصيب”، حيث ما زال على حاله بل أسوأ مما كان وربما لاحقاً سيدخل موسوعة غينس بعد أن أصبح أشبه بصندوق العجائب. إشكالية هذا الشارع المنكوب ومعضلته الحقيقية أن الجميع ومنذ إنشائه يتقاذفون المسؤولية ويلقون بتبعيته لغيرهم إلى أن وصل إلى هذا المستوى المزري. وبدورنا نحيل ملف هذه القضية إلى المحافظ الذي نأمل أن تشمل جولاته الميدانية هذا الشارع للوقوف على واقعه الحقيقي..؟!.