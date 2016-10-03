8 أطنان من الأدوية لمستشفى القامشلي

8 أطنان من الأدوية لمستشفى القامشلي

03 / 10 / 2016 محليات

هذا المقال رقم : 2 من 8 من العدد 2016-10-4-15659

2016-10-4-15659

القامشلي- عبد العظيم العبد الله
أثمرت زيارة وزير الصحة خلال الأيام القليلة الماضية إلى محافظة الحسكة بدعمها بأطنان من الأدوية والمستلزمات الطبيّة، هذا ما بيّنه المدير العام للهيئة العامة لمستشفى القامشلي الوطني الدكتور عمر العاكوب وأضاف: وصلت على وجه السرعة جواً 8 أطنان من الأدوية المتنوعة للهيئة تتضمّن السيرومات وأدوية خاصة بالعمليات والإسعاف وقسم الكلى، إلى جانب إرسال عدد من المستلزمات الطبية ذات الحاجة الملحة، طبعاً هذا الدعم من وزارة الصحة كان بشكل دوري ودائم، وفي السنوات الخمس الأخيرة كان للهيئة دعم كبير طبياً ودوائياً للضغط الهائل من العمل عليها.

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