الكتاب المدرسي كرغيف الخبز “خط أحمر”.. ووصوله إلى كل طالب واجب سليمان لـ”البعث”: الكلفة المالية لكتب التعليم الأساسي (8) مليارات ليرة وباقي الصفوف مدعومة 100%

استطاعت وزارة التربية تجاوز جميع الصعوبات والمعوقات التي واجهتها في السنوات الماضية بما يتعلق بالكتاب المدرسي الذي تواجد في يد كل طالب سوري منذ اليوم الأول للعام الدراسي بعد أن وصل إلى المستودعات الفرعية قبل ثلاثة أشهر، لنلمس ومن خلال المتابعة الإشراف الحثيث من قبل وزير التربية الدكتور هزوان الوز وجهوده لتذليل الصعوبات من خلال تشكيل لجان في العام الماضي من الوزارة والمؤسّسة العامة للطباعة ومديريات التربية في المحافظات، للاطلاع الميداني على آلية العمل في كل محافظة مع محاسبة المقصّرين، إضافة إلى التواصل مع الجهات الوصائية لإيصال الكتاب المدرسي لكافة المحافظات، حيث تمّ إيجاد بدائل متعددة، منها تأمين مستودعات مركزية في اللاذقية تقوم بتوزيع الكتب لباقي المحافظات “طرطوس- اللاذقية- حمص- حماة- إدلب- حلب”، وكذلك تأمين مستودعات فرعية في المناطق التي عصف بها الإرهاب، لأن وجود المستودعات القريبة من المدارس مهمّ جداً بغية سهولة إيصال الكتاب للمدارس، وخاصة المستودعات الاستراتيجية التي تمّ إحداثها في اللاذقية والتي ساعدت في زيادة ساعات العمل نظراً لقربها من المدينة، ما خفّف من أعباء التنقل على العاملين مع زيادة في الإنتاج.

وللوقوف على هذه الجهود التقت “البعث” مدير عام مؤسسة الطباعة زهير سليمان الذي اعتبر أن التخطيط المسبق والتنفيذ من خلال فريق العمل الواحد، كلّ حسب اختصاصه وضمن جدول زمني، يحدّد الكميات المطلوبة والأولويات في الطباعة، كان هو العامل الأساسي في تحقيق ما تمّ إنجازه من إيصال الكتاب المدرسي لكل مدرسة في القطر، مشيراً إلى أن من أولويات العمل طباعة الكتاب المدرسي لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي، ليتسنى لطلبة شهادتي التعليم الأساسي والثانوي الاستفادة منها في الدورات الصيفية بشكل مبكر وتحقيق العامل الزمني المطلوب.

لقاؤنا مع مدير مؤسسة المطبوعات لم يخلُ من فواصل كثيرة، ولكنها وللأمانة الإعلامية لم تكن خارج الموضوع، ولاسيما أنها اتصالات هاتفية ومتابعة مباشرة لعملية نقل الكتب في الفصل الثاني إلى المستودعات في المحافظات لتكون في متناول الطلبة مع بداية الفصل الدراسي الثاني. حيث أوضح سليمان أن الاعتداءات الإرهابية الممنهجة على آليات المؤسّسة وأسطول النقل والظروف الراهنة لم تمنع من وصول الكتاب إلى المناطق الساخنة، وذلك بجهود مشتركة مع الجهات المعنية والمجتمع الأهلي، لافتاً إلى أن الخطة الموضوعة كان من أولوياتها إيصال الكتاب المدرسي إلى المناطق الساخنة أولاً، إذ تمّ إرسال الكتب إلى محافظة حلب كونها تحظى بأهمية كبيرة وتشكل ثلث الخطة المدرسية الطباعية، فأصدرت وزارة التربية تعميماً لمديرية التربية في حلب تطلب تأمين مستودعات بديلة في أقبية المدارس ليحقق ذلك هدفين هما أمان المكان والسعة التخزينية الكبيرة، والتي تشمل كافة المدارس مما أدى إلى سهولة التوزيع لتلاصقها بالمدارس.

وبيّن سليمان أنه تمّ تأمين وسائط نقل بديلة بسبب انقطاع الطرقات نتيجة الأعمال الإرهابية، حيث استُخدمت الطائرات لنقل الكتاب المدرسي بالتعاون مع الجيش العربي السوري ليصل الكتاب إلى المستودعات الفرعية في كل من “الحسكة– حلب– دير الزور- الرقة”، مؤكداً أن الكتاب المدرسي وصل إلى حلّة جديدة من القياس الكبير وفق المواصفات العالمية، مع الطباعة الملونة والإخراج المتميّز والرسومات التي تلبّي حاجة توضيح المضمون العلمي.

وحول الكلفة المالية للكتاب المدرسي، أفاد سليمان أنه مع إلزامية ومجانية التعليم ورغم الحصار الاقتصادي وزيادة كلفة الكتاب المدرسي مازالت وستبقى الحكومة مستمرة بتقديم الكتاب المدرسي مجاناً، حيث تُقدّر الكلفة المالية للكتب “من الصف الأول حتى التاسع” بحدود 8 مليارات ليرة وفي باقي الصفوف مدعومة 100% كونه منذ ثلاث سنوات لم يتم تسعير الكتاب المدرسي للكتب الاجتماعية والعلمية لمرحلة الحلقة الأولى والثانية والثانوية، مع ارتفاع المواد والمستلزمات الطباعية جميعها.

أما بالنسبة لكتب التعليم المهني والتقني، فقد بيّن سليمان أن عناوينها تفوق 700 عنوان كتاب وبكميات قليلة، وبالتالي فإن الأعداد القليلة تكون كلفتها كبيرة والأعداد ذات «التيراجات» العالية تكون نسبة الأسعار أقل بكثير من الكلفة بنسبة دعم 200%.

ونوّه سليمان بالجهود الحكومية في الدعم اللا محدود للكتاب المدرسي وإيصاله بأي وسيلة وأي ثمن، فالاستثمار في العقول خير استثمار، ولاسيما بعد اجتماع رئيس الحكومة المهندس عماد خميس في وزارة التربية، الذي أكد على ضرورة تأمين جميع مستلزمات الكتاب المدرسي واعتباره من أولويات عمل الحكومة بالتوازي مع رغيف الخبز فهو خط أحمر يجب إيصاله إلى كل طالب.

وحول استمرار تسليم الطلاب كتباً مستعملة والإرباك الذي يرافق ذلك، قال سليمان: إن المؤسسة توزع الكتاب المدرسي من الصف الأول إلى الصف الثالث حسب أعداد الطلاب ولا يُعاد توزيعها، أما الكتب من الصف الرابع إلى التاسع فيعاد توزيع الكتاب لمرة واحدة، وذلك لبعدين نفسي وتربوي وليس الهدف اقتصادياً محضاً، ونظراً لأهمية الموضوع فقد صدرت بلاغات من وزارة التربية إلى المديريات في كل المحافظات بتشكيل لجان خاصة مهمّتها متابعة المحافظة على الكتاب المدرسي من خلال الإرشاد للطلاب وذويهم بأهمية المحافظة على الكتاب.

ولم يغفل سليمان دور المطابع العامة التي يتمّ فيها طباعة الخطة الكاملة للكتاب المدرسي، حيث واكبت هذه المطابع التطوير والأعداد الكبيرة من الكتب المدرسية من حيث الكمية والنوعية، وطورت هذه المطابع من آلاتها وأدواتها، ومن هذه المطابع “مطبعة دار البعث”.

وعن خطة المؤسسة للعام القادم، كشف سليمان عن تحضير وتجهيز الخطة، حيث سيتمّ البدء بالطباعة في 1/11/2016، وبالتالي فإن العمل متواصل على مدار العام، بالإضافة إلى تأهيل جميع الكوادر وذلك بإتباعهم دورات تدريبية من جميع الاختصاصات مع دورات تخصصية ومعلوماتية ودورات تخطيط ومالية وإدارية.

وفي حال وجود أي خلل أو نقص في عملية التوزيع، أمل سليمان الاتصال على هاتف المؤسسة (4472100) لمتابعة الموضوع، لأن هناك تقصيراً وليس نقصاً وبالتالي يجب المعالجة.

يُشار إلى أن المؤسسة طبعت نحو 70 مليون مابين كتاب ونسخة مدرسية، كما تقوم بطباعة البدائل المدرسية المتنوعة من أوراق امتحان– سجلات دوام وعلامات- البرشورات الموضحة للمنهاج.

علي حسون