السيدة أسماء الأسد تزور جرحى الجيش في السويداء

السيدة أسماء الأسد تزور جرحى الجيش في السويداء

03 / 10 / 2016 نشرة أونلاين

قامت السيدة أسماء الأسد اليوم بزيارة عدد من جرحى الجيش في منازلهم بريف السويداء للاطمئنان على أحوالهم، ومتابعة ما تم تقديمه لهم ضمن برنامج جريح الوطن الذي أطلقته الرئاسة في 2014.
وتأتي هذه الزيارة بعد شهرين من زيارة الرئيس الأسد وعائلته، لعدد من جرحى الجيش والقوات المسلّحة بريف حمص في عيد الفطر، وزيارات أخرى سابقة للسيدة أسماء في ريفي اللاذقية و دمشق.
ومشروع “جريح الوطن” الذي أطلقته الرئاسة عام 2014، يستهدف كلّ جرحى الجيش والقوّات المسلّحة والقوّات الرديفة.. مع إعطاء الأولوية حالياً للجرحى ذوي الحالات الأصعب.. ويحرص المشروع على تأمين متطلبات الجريح كافّة كلّ حسب إصابته وحالته، ابتداءً من تأمين الرعاية الطبية الكاملة له واستلامه كلّ مستحقّاته.. مروراً بتركيب الأطراف، والعمليات الجراحية، وصولاً إلى موائمة المنازل والمشروع الإنتاجي.
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