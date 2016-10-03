مجلس الشعب يبدأ أعمال الجلسة الاولى من دورته العادية الثانية للدور التشريعى الثانى

بدأت اليوم أعمال الجلسة الاولى من الدورة العادية الثانية للدور التشريعى الثانى لمجلس الشعب برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس واعضاء الحكومة.

ويتضمن جدول اعمال الجلسة عرضا مقدما من المهندس خميس حول الواقع الاقتصادى والاجتماعى والخدمى اضافة الى تلاوة البرقيات والعرائض الواردة الى المجلس.

وكان المجلس اختتم فى الحادى والثلاثين من تموز أعمال دورته الاولى من الدور التشريعى الثانى باقرار مشروع القانون المتضمن تعديل قيمة اللصيقة القضائية ومشروع القانون المتضمن منح ثلاثة أشهر لتسوية أوضاع الاجهزة الخلوية الجديدة غير النظامية.

وأكدت رئيسة مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس خلال أعمال الجلسة الاولى من الدورة العادية الثانية للدور التشريعى الثانى لمجلس الشعب .. أن الشعب السورى أثبت أن ارادته لا تلين وقدرته على تحقيق الانتصار لا تتوقف.

من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن تركيا كانت وما تزال الوجه الاخر للارهاب وأمريكا تقود تصعيدا لاجهاض جهود ايجاد حل سياسى فى سورية.

وأضاف رئيس الوزراء أن العمل الحكومى انعكاس واستكمال حقيقى لانتصارات الجيش العربى السورى فى الدفاع عن سورية.وأن الحكومة تعمل على ملف الشهداء والجرحى لتأمين المتطلبات الاساسية لذويهم. مشيرا الى ان لدى الحكومة الية تدريجية لتثبيت المتعاقدين وسنبدأ بتثبيت عقود ذوى الشهداء.