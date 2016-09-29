فشلت في تشكيل لجنة تحقيق حول الانتهاكات في اليمن “الأمم المتحدة” ترضخ لضغوط النظام السعودي

تبنّى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس كما كان متوقّعاً، قراراً حول اليمن، لكنه لا يطلب تشكيل لجنة حول انتهاكات حقوق الإنسان، كما طالبت الأمم المتحدة.

وفي نهاية آب دعا المفوّض الأعلى في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إنشاء “هيئة دولية ومستقلة لفتح تحقيقات شاملة حول اليمن”، حيث أوقع العدوان السعودي أكثر من 10000 شهيد خلال 18 شهراً.

ورفعت هولندا مشروع قرار إلى المجلس، دعمته عدة دول أوروبية، يطالب الأمم المتحدة إرسال بعثة خبراء إلى اليمن مكلّفة بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ أيلول 2014، ولكن، وبضغط من النظام السعودي، سحبت هولندا النصّ في نهاية المطاف، ما أثار خيبة المدافعين عن حقوق الإنسان، وبينهم منظمة العفو الدولية.

وفي لندن اعتصم مجموعة من الناشطين أمام مقر سفارة آل سعود منددين بالعدوان السعودي المتواصل على اليمن، والذي دخل شهره التاسع عشر وأدى إلى إزهاق أرواح آلاف الأبرياء من اليمنيين.

وطالب المحتجون النظام السعودي بوقف ذلك العدوان والكف عن التدخل في شؤون دول المنطقة، وخاصة البحرين، وسحب قواتها العسكرية التي احتلتها عام 2011، كما حمّلوا نظام بني سعودي مسؤولية تنامي الموجة الإرهابية في العالم، واعتبروا أن الوقت قد حان لمقاضاتها في المحاكم الدولية على دعمها وتمويلها للجماعات الإرهابية.

إلى ذلك، فنّد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة غلام علي خوشرو ادعاءات السعودية بإرسال بلاده السلاح إلى حركة أنصار الله في اليمن، في رسالة وجهها إلى مجلس الأمم المتحدة، وأعرب عن تعجبه لإرسال هذه الرسالة من قبل الحكومة التي شنت عدواناً على اليمن منذ أكثر من سنة ونصف مستخدمة فيه مختلف أنواع الأسلحة المدمرة ضد المدنيين والبنى التحتية.

ونوّه خوشرو إلى أن منظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات المستقلة اعترفت مراراً بارتكاب تحالف العدوان السعودي جرائم ضد الشعب اليمني، وخاصة الأطفال والنساء، وانتهاكه الحقوق الدولية وحقوق الإنسان الدولية بما فيها القرار 2286 الصادر من مجلس الأمن بشأن حصانة المستشفيات وعناصر الإسعاف، مشيراً إلى أن الدراسات التي أجرتها مؤسسات حقوق الإنسان ومختلف الباحثين تشير إلى أن السعودية استهدفت 3158 هدفاً غير عسكري حتى نهاية شهر آب 2016، موضحاً أن المعلومات التي توصلت إليها هذه المصادر نشرت في صحيفة الغارديان البريطانية بتاريخ 23 أيلول وتشير إلى تنفيذ 942 غارة جوية على المناطق السكنية خلال هذه الفترة، 114 منها على الأسواق، 34 غارة على المساجد، 147 غارة على المدارس، 26 غارة على الجامعات و378 غارة على منشآت النقل والشحن اليمنية.

وعلى الصعيد نفسه، نشرت منظمة “أطباء بلا حدود” تقريرين موثّقين عن الهجومين على مرفقيها الطبيين في اليمن قبل جلسة مجلس الأمن بشأن حماية البعثة الطبية.

وطالبت المنظمة الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات ملموسة لضمان توفير الرعاية الطبية في مناطق النزاع، ولفتت الى أن التحالف الذي تقوده السعودية اعترف بمسؤوليته عن الهجومين، مفصّلة الإجراءات التي اتخذت أثناء الغارات الجوية وبعد وقوعها.

هذا وتسبب الهجومان بإيقاف الأنشطة الطبية التي تنفذها المنظمة فيما انسحبت من ستة مستشفيات شمال اليمن.

وفي تفاصيل المستجدات الميدانية شنت طائرات التحالف السعودي سلسلة غارات جوية على العاصمة صنعاء، حيث استهدفت كلية الهندسة العسكرية شمال العاصمة، وامتدت الغارات إلى منطقة ضَلاع بمديرية هَمْدان غرباً، ومديريات الظَاهر وكُتَاف والصَفْراء بمحافظة صعدة شمالي اليمن، بالتزامن مع قصف القوات السعودية بالصواريخ منطقتي آل مَقْنِع وآل الشيخ بمديرية مُنَبِه الحدودية بالمحافظة ذاتها.

وإلى مأرب شمال شرق اليمن شنت طائرات التحالف السعودي ثلاث غارات جوية على مديرية صِرْواح غرب.

وإلى حجة غرب اليمن شنت طائرات التحالف السعودي غارة جوية على مديرية حَرَض الحدودية بالتزامن مع استمرار المواجهات على امتداد الشريط الحدودي بحَرض ومِيدي الحدوديتين مع السعودية.