الخارجية تطالب بإدانة تدمير “تحالف واشنطن” جسري العشارة والميادين الجيش يوسع نطاق سيطرته في حندرات.. ويقضي على العشرات من إرهابيي داعش وجيش الفتح في ريفي دمشق وحماة

بهمة عالية، ووفق تكتيك عسكري دقيق ومدروس واصلت قواتنا الباسلة أمس مهمتها الوطنية في مواجهة التنظيمات التكفيرية حيث اشتبكت وحدات من الجيش العاملة في حلب مع مجموعات إرهابية حاولت التسلل إلى مخيم حندرات انتهت بتوسيع نطاق سيطرة الجيش في تلك المنطقة والقضاء على عشرات الإرهابيين وتدمير أدوات إجرامهم. في وقت سقط أكثر من 80 قتيلاً ومصاباً من تنظيم داعش الإرهابي في طلعات لسلاح الجو على تجمعاتهم وأوكارهم في منطقة الضمير بريف دمشق.

وفيما أحبطت وحدة من الجيش هجوم مجموعات إرهابية من تنظيم داعش على مطار دير الزور العسكري. سقط عشرات القتلى والمصابين بين صفوف إرهابيي جيش الفتح خلال طلعات جوية نفذها الطيران الحربي على تجمعاتهم ومحاور تحركهم بريف حماة.

في السياسة وغداة تدمير تحالف واشنطن لجسري العشارة والميادين على نهر الفرات بدير الزور وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة أكدت فيهما أن تدمير ما يسمى التحالف الدولي للجسرين يؤكد نهجه القائم على قصف وتدمير البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والاجتماعية السورية، مشيرة إلى أن المستفيد الوحيد من اعتداءات التحالف هو التنظيمات الإرهابية.

وفي التفاصيل، قالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول تدمير ما يسمى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لجسرين على نهر الفرات: في إطار استمرار استهداف ما يسمى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية للجمهورية العربية السورية ومرافق الخدمات الأساسية والبنى التحتية بذريعة الحرب على تنظيم داعش قامت القوات الجوية التابعة لهذا التحالف بشن غارات على جسرين رئيسيين فوق نهر الفرات بريف ديرالزور وتسببت غارات التحالف بتدمير جسر العشارة الواصل بين ضفتي نهر الفرات في الريف الشرقي بعد ساعات من تدمير التحالف بغارات مماثلة لجسر الميادين بغية تقطيع أوصال ريف دير الزور على ضفتي الفرات.

وأضافت: إن التدمير الأمريكي المتعمد لهذين الجسرين يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات وبعد العدوان الأمريكي السافر الذي أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من عناصر الجيش العربي السوري في دير الزور بتاريخ 17-9-2016 وتأكيداً لنهج التحالف القائم على قصف وتدمير البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والاجتماعية السورية من خلال اعتداءات متكررة قمنا بإطلاع الأمين العام ورؤساء مجلس الأمن المتعاقبين عليها بموجب العديد من الرسائل الرسمية المتطابقة، وأشارت الوزارة في رسالتيها إلى أن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد مجدداً عدم شرعية أعمال ما يسمى التحالف الدولي لكونه قد تأسس خارج إطار الشرعية الدولية وبما يتناقض مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ودون التنسيق المسبق والتعاون الكامل مع حكومة الجمهورية العربية السورية كما تؤكد مجدداً أن محاولة الاستناد إلى المادة/51/من الميثاق لتبرير إنشاء وأعمال التحالف تمثل تفسيراً مشوهاً لأحكام الميثاق واستغلالاً لمواده لتحقيق غايات سياسية لدول بعينها.

وقالت الوزارة: في الوقت الذي تطالب فيه حكومة الجمهورية العربية السورية بإدانة هذه الأعمال الإجرامية والعدوانية فإنها تؤكد أن المستفيد الوحيد من اعتداءات التحالف الدولي هو التنظيمات الإرهابية المتطرفة وفي مقدمتها تنظيما داعش وجبهة النصرة اللذان يسعيان لنشر الفوضى والخراب في كل أرجاء الجمهورية العربية السورية وأثبتت التطورات عدم جدية الولايات المتحدة وحلفائها في التصدي لها.

وختمت الوزارة رسالتيها بالقول: تطالب الجمهورية العربية السورية مجلس الأمن بإدانة هذا العدوان وإلزام الدول الأعضاء في التحالف الدولي بالتوقف عن التدمير المتعمد للبنى التحتية في سورية وباحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب التي تؤكد جميعها ضرورة تماشي الإجراءات المتخذة لمكافحة الإرهاب مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

الجيش يتقدم في حلب

ميدانياً، اشتبكت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة مع المجموعات الإرهابية التي تسللت إلى عدد من النقاط في مخيم حندرات شمال شرق حلب بنحو 13 كم وتمكنت من دحر إرهابيي هذه المجموعات بعدما ألحقت بهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد. وتابعت وحدات الجيش تقدمها في المنطقة ووسعت نطاق سيطرتها وصولاً إلى مشفى الكندي إلى الشرق من المخيم.

وفي ريف دمشق نفذ سلاح الجو طلعات جوية على تجمعات لتنظيم داعش الإرهابي في بير الأفاعي والنقب بمنطقة الضمير أسفرت عن مقتل 30 إرهابياً وإصابة أكثر من 50 آخرين وتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم.

وفي دير الزور اشتبكت حامية مطار دير الزور العسكري مع إرهابيين من تنظيم داعش تسللوا على طول الساتر الشرقي للمطار وأوقعت العديد منهم قتلى ومصابين بينما لاذ الآخرون بالفرار.

وفي ريف حماة نفذ سلاح الجو غارات مكثفة على مواقع انتشار التنظيمات الإرهابية وخطوط إمدادها في قرى وبلدات طيبة الإمام ومعردس والكبارية وتل الزعتر وسكيك ومورك وكوكب ومحيط قرى عطشان والشعثة والطليسية بالريف الشمالي. وأسفرت الغارات عن مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين وتدمير دبابات وعربات مدرعة محملة بأسلحة وذخيرة.

وفي الريف الشرقي نفذ الطيران الحربي غارات جوية على أوكار وتجمعات لعربات ثقيلة لإرهابيي تنظيم داعش شرق قرية المفكر الشرقي بريف سلمية أسفرت عن تدميرها.

وفي ريف حمص دمر سلاح الجو آليات مزودة برشاشات لإرهابيي داعش وقضى على أعداد منهم في سلسلة ضربات مركزة على مقراتهم وأرتال آلياتهم في محيط حقل شاعر وتلول الصوانة شمال غرب مدينة تدمر بنحو 60 كم. فيما أوقعت وحدة أخرى عدداً من القتلى والمصابين في صفوف إرهابيي جبهة النصرة ودمرت آلياتهم جنوب قرية عز الدين على اتجاه تلبيسة بالريف الشمالي.

وفي درعا وريفها نفذت وحدة من الجيش رمايات مدفعية على تجمع لإرهابيي جبهة النصرة في بلدة طيسيا أسفرت عن تدميره. وفي منطقة درعا البلد قضت وحدات من الجيش على إرهابيين جميعهم من جبهة النصرة ودمرت لهم آليات متنوعة على طريق السد وجنوب غرب خزان الكرك ومحيط الجمرك وجنوب مؤسسة الكهرباء وشرق كازية السلطان على طريق سجن غرز.

وفي ريف السويداء دمرت وحدة من الجيش آلية مزودة برشاش لإرهابيي داعش وأوقعت عدداً منهم بين قتيل ومصاب في رمايات نارية على تجمع لهم شمال تل الخالدية.

شهيد وجرحى في اعتداءات إرهابية على دير الزور وحلب

من جهة أخرى ارتقى شهيد وأصيب 4 أشخاص آخرين جراء استهداف إرهابيي تنظيم داعش بالقذائف حي الجورة السكني في مدينة دير الزور، وأفاد مراسل سانا بأن إرهابيي داعش أطلقوا 7 قذائف هاون على حي الجورة ما تسبب باستشهاد شخص وإصابة 4 أشخاص آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة ومنازل المواطنين.

وفي حلب أفاد مصدر في محافظة حلب بإصابة 12 شخصاً بجروح بينهم 4 أطفال وامرأتان نتيجة قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية على منطقة الحمدانية.