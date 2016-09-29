“عرب الاعتدال” يتسابقون للتعزية بـ “جزّار قانا وأبي الاستيطان”

في خطوة استفزازية جديدة لمشاعر الملايين من العرب، ولاسيما الفلسطينيون واللبنانيون، والتي تعكس مدى انسجام مشيخات الخليج مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نشر وزير خارجية نظام البحرين خالد بن أحمد الخليفة، أمس، تغريدة على حسابه على موقع تويتر حول وفاة رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي السابق بيريز قال فيها: “ارقد بسلام”!.

ولكن عن أي سلام يتحدّث الشيخ البحريني، هل عن مجازره مذ كان عضواً في عصابات الهاغانا، أم عن مخططاته العنصرية بحق الفلسطينيين، أم عن قتل ما يقارب 116 طفلاً وامرأة أثناء احتمائهم من قذائف جيشه البربري في مركز للأمم المتحدة في قانا اللبنانية؟!، ولكن هذا المنفصل عن التاريخ ينتمي لنفس العائلة الصهيونية، والأفعال خير دليل على ذلك، فبعد ست سنوات من الحراك السلمي لأبناء البحرين لم يروا من حكامهم إلا القتل والتعذيب والمضايقات لأنهم طالبوا بحقوقهم المشروعة.

وتأتي هذه التغريدة بعد تزايد اللقاءات العلنية بين مسؤولين ودبلوماسيين من ممالك ومشيخات الخليج مع مسؤولين من كيان الاحتلال، في تجسيد للمستوى العالي الذي وصلت إليه العلاقات بينهما بعد أن كان يغلب عليها الطابع السري.

وطبعاً ما غرّد به الوزير البحريني، لم يكن الوحيد فقد كشف أحد الوزراء الصهاينة أن أحد الرؤساء العرب بكى وهو يعزي بوفاة بيريز.

وكان بيريز “جزّار قانا وأبو الاستيطان” مات بعد إصابته بجلطة دماغية قبل أسبوعين.

يذكر أن بيريز “الداهية والحرباء” ارتكب العديد من الجرائم والمجازر بحق أبناء الشعب العربي، وكان له دور في النكبة عام 1948 عندما قاد عصابات الهاغانا الإرهابية، كما شارك في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وكان المسؤول عن مجزرة قانا في جنوب لبنان عام 1996، إضافة إلى المجازر في مخيم جنين وحي الياسمينة في مدينة نابلس القديمة، وكان له دور تأسيسي في إطلاق الموجات الاستيطانية في الضفة الغربية، والتي تتواصل حتى الآن، ورغم ذلك رأى فيه زعماء “الاعتدال العربي” شريكاً أساسياً في “عملية التسوية”، والتي أنتجت اتفاقيتي “أوسلو” ووادي عربة.

البعث-وكالات