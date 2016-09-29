عدم تصنيع الأعلاف محلياً يضع المعنيين على محك المساءلة!

دمشق-البعث:

يكتنف قدر عالٍ من اللبس ملف تصنيع الأعلاف محلياً، لاسيما في ظل توفّر المواد الأولية الكفيلة بإنتاج علف ذي قيمة غذائية عالية، وذلك بشهادة المتابعين والمعنيين بهذا الملف، والذين يؤكدون وجود بحوث مصادق عليها من أعلى المرجعيات العلمية البحثية، سواء العالمية أو الوطنية، خاصة تلك المتعلّقة بتصنيع الأعلاف من مادة “تيمز الزيتون” الناتج عن حب الزيتون المطحون الذي يتصف بوجود نسبة عالية من زيت الزيتون وبقيمته الغذائية العالية، وفقاً “للبحوث العلمية الزراعية” في سورية، ولما أكده أيضاً وزير الزراعة لعدد من أعضاء اتحاد غرفها!.

ويبيّن عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف الزراعية ورئيس لجنة المخترعين فيها سلمان الأحمد أن مخلفات الزيتون ليست الوحيدة القابلة للتصنيع العلفي، وإنما هناك إجمالي مخلفات زراعية تصل إلى ما بين 10- 15 مليون طن وأكثر، وهي تغطي الفجوة العلفية التي تحتاجها ثروتنا الحيوانية، ما يعني إمكانية تغطية احتياجاتنا العلفية من خلال الإمكانيات المحلية، وعليه فالسؤال هو: لماذا نضع أنفسنا في دائرة الاضطرار للاستيراد، الذي ينهك الليرة السورية ويرفع من تكاليف مدخلات الإنتاج وبالتالي الأسعار، ما يُحدث خللاً بين المنتج والمستهلك؟!.

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