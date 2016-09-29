“المشافي الخاصة” ملزمة باستقبال الحالات الإسعافية لعناصر الجيش

دمشق-حياة عيسى:

عندما تبنّت وزارة الصحة تعميماً يقول بإلزامية المشافي الخاصة باستقبال كافة الحالات الإسعافية أسوة بالمشافي العامة، كان التعويل كبيراً على درجة تفاعل إدارات هذه المشافي مع الواجب الإنساني والطبي تجاه المرضى والمراجعين، لتظهر التجارب، ولاسيما خلال هذه الأزمة، نكوصاً وتراجعاً في التطبيق لجهة التعامل مع المسعفين من الجيش والقوات المسلحة الرديفة، التي تستحق كل عناية من شركاء القطاع الصحي.

ومع أن مدير المشافي في وزارة الصحة الدكتور سليمان مشقوق اعتبر أن المشافي الخاصة ملزمة باستقبال كافة الحالات الإسعافية وتقديم الإسعافات اللازمة المهددة للحياة، وبعدها يخيّر المريض إما بالبقاء بشكل مأجور أو إحالته إلى مشفى حكومي مجاني، إلا أنه شدد لـ “البعث” على أن هذا الالتزام مطبّق لصالح عناصر الجيش بناء على التعميم الصادر من وزارة الصحة رقم28030 لعام 2014، وفي حال مخالفة تطبيق التعميم آنف الذكر تطبّق بحق المشافي المخالفة العقوبة المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة النافذة، وأفاد بأن التشاركية بين القطاعين العام والخاص أمر ضروري ومطبّق حسب قوانين ناظمة تحكمه، مع العلم أن المشافي الحكومية لم تتوقّف عن تقديم معظم الخدمات اللازمة مجاناً، ما يجعل للمشافي الخاصة حق مشروع في الابتعاد عن مجانية الخدمة الطبية كون القطاع الصحي العام يكلف الحكومة أعباء كثيرة.

وأشار مدير المشافي إلى امتلاك المشافي الحكومية الأجهزة المتطوّرة والاختصاصات المتنوعة والنوعية، ناهيك عن الكوادر الطبية اللازمة الأمر الذي تفتقر له العديد من المشافي الخاصة ما يستدعي في بعض الحالات المستعصية في المشافي الخاصة إحالتها إلى العامة منها ولعدم تحميل المواطنين أعباء مادية كبيرة، علماً أن المشافي الخاصة تقدّم الخدمات الطبية للمواطنين كافة كل حسب إمكانيته لاسيما وأن البعض منها أحدث بمفهوم الاستثمار والبعض الآخر أحدثته جمعيات خيرية ومن قبل أصحاب المهن الطبية.