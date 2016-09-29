واشنطن تهدّد موسكو بالإرهاب وتلوّح بتعليق المحادثات روســـيا: سنواصــل دعـــم الجيـش الســــوري

استدعت التصريحات التصعيدية التي أطلقها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي، حول احتمال وقوع هجمات إرهابية في روسيا في حال رفضت موسكو التعاون مع واشنطن بشأن سورية، رداً روسياً يتناسب معها حيث أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن التصريحات غير مقبولة وجاءت نتيجة عجز واشنطن عن الوفاء بالتزاماتها في الفصل بين من تسميهم معارضة والإرهابيين. فيما اعتبرها المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميترى بيسكوف بأنها غير ملائمة، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل محاربة الإرهابيين وتقديم الدعم للجيش السوري بهذا الصدد.

وفيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال اتصال هاتفي ضرورة توحيد الجهود لتنفيذ وقف الأعمال القتالية في سورية على أساس الاتفاق الروسي الأمريكي حيث شدد بوتين على أهمية وفاء واشنطن بوعودها بعزل المعارضة عن الإرهابيين، جدد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تهديده بتعليق المحادثات مع روسيا بشأن سورية.

ذلك يؤكد أن ما تريده واشنطن من خلال التهديد بنسف التفاهمات مع روسيا هو محاولة كسب المزيد من الوقت لإنقاذ التنظيمات الإرهابية التي ترعاها وتحاول تسويقها تحت مسمى “معارضة معتدلة”. وفي حال عدم استجابة موسكو للمطالب الأمريكية فإنها ستضع خيارات أخرى على الطاولة وهذا ما أكده مسؤولون أمريكيون بأن إدارة أوباما بدأت بحث اتخاذ ردود أقوى بما في ذلك الردود العسكرية، ما يعد استمراراً لسياسة الابتزاز والتهديد التي تنتهجها الإدارة الأمريكية منذ بداية الأزمة في سورية.

وفي التفاصيل، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن بحوزتها معلومات تثبت وجود خبراء عسكريين أمريكيين يخططون ويقودون عمليات المسلحين في سورية بشكل سري ولاسيما في حلب.

وقال المتحدث باسم الوزارة الجنرال ايغور كوناشينكوف: إننا نعلم جيداً أين وكيف يشارك الخبراء الأمريكيون العسكريون السريون في تخطيط العمليات المسلحة وقيادتها تحديداً في سورية بما في ذلك في محافظة حلب، مشيراً إلى أن واشنطن أقرت بأن “المعارضة” في سورية مجموعة إرهابيين خاضعين لها، ولفت إلى أن وزارة الدفاع الروسية مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة بشأن سورية لاتخاذ تدابير مشتركة في مكافحة الإرهاب لكنه شدد على أنه ينبغي في هذه الحوارات استبعاد أي تلميح عن تهديدات للقوات أو للمواطنين الروس معتبراً أن أمن المواطنين الروس أينما كانوا هو أولوية رئيسية ومطلقة.

وكانت الخارجية الأمريكية ألمحت إلى احتمال وقوع هجمات إرهابية في مدن روسية، وإنه من الممكن أن تتوسع رقعة الهجمات الإرهابية لتطول مصالح روسيا ومدنها في حال رفضت موسكو التعاون مع واشنطن بشأن سورية، جاء ذلك خلال تصريحات للمتحدث باسمها جون كيربي استنكرتها موسكو واعتبرتها تحريضية وأشبه ما تكون بالإيعازات.

زاخاروفا: تصريحات واشنطن لا تتناسب مع القواعد الدبلوماسية

إلى ذلك أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تصريحات واشنطن حول توجهها لتعليق التعاون مع موسكو بشأن سورية غير ملائمة ولا تتناسب مع القواعد الدبلوماسية والمبادئ الإنسانية، معربة عن أسفها الشديد لعدم دحض هذه التصريحات من قِبل الأمريكيين.

وخلال مؤتمر صحفي في موسكو أمس وصفت زاخاروفا الخطاب الذي تبنته وزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً وما صدر عن البنتاغون والبيت الأبيض بأنها هجمات هستيرية وفظة، مستغربة من انعدام أي منطق في التصريحات الأمريكية، ولفتت إلى أن تصريحات كيربي وقحة وتساءلت ماذا سيأتي بعد ذلك، مضيفة: إنه بسبب أن واشنطن لم تنأ بنفسها عن هذه التصريحات تضطر موسكو لاعتبار تلك التصريحات دعوة مباشرة وتعليمات موجهة إلى إرهابيين قد يكونون مثل المسلحين الذين لا تقدر واشنطن على فصلهم عن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي منذ نصف عام لتدبير هجمات إرهابية فعلاً في أراضي روسيا.

وشددت زاخاروفا على أن التصريحات الأمريكية ضد روسيا غير مقبولة وجاءت نتيجة عجز واشنطن عن الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق حول سورية والفصل بين من تسميهم معارضة والإرهابيين، مبينة أن هذه الاستراتيجية الخاطئة لواشنطن في الشرق الأوسط أتت نتيجة انسياقها وراء بعض حلفائها في المنطقة وأوصلتها إلى طريق مسدود، داعية الولايات المتحدة في حال وجود أي معلومات عن خطط إرهابية وعن هجوم محتمل على مدن روسية، مثلما تحدث كيربي، إلى إبلاغ موسكو فوراً بكل المعلومات المتوافرة.

وأعربت زاخاروفا عن دهشتها من تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض قال فيها: إن الفصل بين الإرهابيين والمعتدلين في سورية يجب أن يتم على أساس تعريف كل فصيل لنفسه، مشددة على أن هذه الفكرة لا تتناسب بأي شكل من الأشكال مع ما جاء في الاتفاقات الروسية الأمريكية حول سورية، ولفتت إلى أن المجموعات المسلحة تستخدم المدنيين كدروع بشرية في حلب وتقصف الأحياء السكنية بشكل يومي وتمنع خروج المدنيين من المناطق المحاصرة موضحة أن هذه الحال تنطبق على الأوضاع في ريفي دمشق واللاذقية.

بيسكوف: سنواصل دعم سورية

وفي سياق متصل أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميترى بيسكوف أن تصريحات الخارجية الأمريكية حول التهديد الإرهابي في روسيا غير ملائمة، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل محاربة الإرهابيين وتقديم الدعم للجيش السوري بهذا الصدد.

وقال بيسكوف في معرض تعليقه على تصريحات تناقلتها وسائل إعلام عن مصادر في واشنطن لم تكشف هويتها حول توجه الإدارة الأمريكية لدراسة سيناريوهات قوة أكثر قسوة لحل الأزمة في سورية، إنها أنباء لا مصدر معيناً لها ولذلك لا داعي للتعامل معها بجدية، كما وصف بيسكوف تصريحات الخارجية الأمريكية حول احتمال تعليق التعاون مع روسيا بشأن سورية بأنها غير ملائمة، مبيناً أن الولايات المتحدة الأمريكية التزمت وفق اتفاقها مع روسيا الذي تم التوصل إليه في جنيف يوم الـ 9 من أيلول الماضي بالفصل بين المعارضة والإرهابيين في سورية في غضون أسبوع لكنها فشلت في ذلك، وبشأن الوضع في حلب قال بيسكوف: إن الولايات المتحدة ما زالت عاجزة عن التأثير على الوضع هناك ما دفع بالقوات السورية لمواصلة الحرب ضد الإرهابيين، مؤكداً أن روسيا أيضاً تواصل محاربة الإرهابيين في سورية وتقدم دعمها للجيش السوري في هذه الحرب.

وحول إمكانية إعلان فترات تهدئة في حلب أسبوعياً لمدة 48 ساعة قال بيسكوف: إنه يجب أن يكون هناك تفهم واضح للهدف منها وحول الأماكن التي ستصل إليها المساعدات الإنسانية، مشدداً على ضرورة الحيلولة دون إعادة انتشار إرهابيي النصرة.

من جهة ثانية قال بيسكوف: إن موسكو تأسف للخطاب الأمريكي غير البناء خلال الأيام الأخيرة لكنها ما زالت مهتمة بالتعاون من أجل تسوية الأزمة في سورية، مشيراً إلى أن الجانب الروسي ما زال يأمل في وفاء واشنطن بالتزاماتها.

ريابكوف: اقتراح وقف القتال لمدة 48 ساعة ما زال مطروحاً

من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الاقتراح الروسي بشأن وقف الأعمال القتالية في حلب لمدة 48 ساعة ما زال مطروحاً لكن الولايات المتحدة تصر على مطالب وقفها لسبعة أيام وهي مدة كافية ليقوم الإرهابيون بتجميع قواهم، وتابع: إن المدة تم اختيارها بعناية فائقة من أجل حل المشكلات الإنسانية وبالتالي فإن فترة سبعة أيام ليست مقبولة لدينا ومقترحات وقف الأعمال القتالية لمدة 48 ساعة هي المطروحة على الطاولة.

من جهة أخرى قالت وزارة الخارجية الروسية: إنه ليس لواشنطن سياسة موحدة ومتفق عليها بشأن سورية وموسكو تصر على إجراء تحقيق في غارات التحالف الدولي على موقع للجيش السوري بدير الزور.

كيري يهدد بتعليق المحادثات

في الأثناء جدد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تهديده بتعليق المحادثات مع روسيا بشأن سورية وذلك تأكيداً على عدم جدية الولايات المتحدة في التوصل إلى حل سلمي وسياسي للأزمة وسعيها فقط لكسب المزيد من الوقت لإنقاذ التنظيمات الإرهابية التي ترعاها وتحاول تسويقها تحت مسمى “معارضة معتدلة”، وقال كيري: إن واشنطن توشك أن تعلق المحادثات مع روسيا بشأن سورية، موضحاً أنها لحظة سيتعين علينا عندها أن نعكف على بدائل أخرى.

مسؤولون أمريكيون: إدارة أوباما تبحث اتخاذ ردود أقوى

إلى ذلك كشف مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس باراك أوباما بدأت بحث اتخاذ ردود أقوى بما في ذلك الردود العسكرية عقب تهديد وزير خارجيتها جون كيري أول أمس بتعليق تعاون بلاده مع روسيا حول سورية، وقال المسؤولون لرويترز شريطة عدم ذكر أسمائهم: إن إخفاق المساعي الدبلوماسية في سورية لم يدع أمام إدارة أوباما خياراً سوى البحث عن بدائل معظمها يتضمن استخدام القوة بشكل أو بآخر وجرى بحثها من قبل لكن تقرر تعليقها، وأضافوا: إن الخيارات الجاري بحثها محدودة من حيث العدد ولا تصل إلى حد التزام واسع النطاق بالمشاركة بقوات أمريكية وهو أمر طالما رفضه أوباما، وأشار أحدهم إلى أنه قبل إمكانية اتخاذ أي إجراء سيتعين على واشنطن أولاً أن تنفذ تهديد كيري وتوقف المحادثات مع الروس بشأن سورية.

من جهة ثانية أقر رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ الأمريكي رون جونسون بفشل تحالف واشنطن في تحقيق أهدافه المزعومة بشأن القضاء على تنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق، وقال جونسون خلال جلسة استماع للجنة: لو كانت لدينا الإرادة الكافية والقيادة والالتزام لكنا تمكنا من تحقيق الهدف في القضاء على داعش، مشيراً إلى تزايد الانتقادات الموجهة لإدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما بهذا الشأن ووجود حالة من عدم الرضا وخيبة الأمل لدى الدول الشريكة فيما يسمى التحالف الدولي إزاء الطريقة التي تقود بها واشنطن هذا التحالف.