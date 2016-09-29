“داعش” يختطف الأطفال ويتاجر بأجســادهـــم لتمـــويل خسائــره!

إدمان تنظيم “داعش” الإرهابي على سفك الدماء أوصله إلى تمزيق أجساد الأطفال لتمويل خسائره في مناطق سيطرته القليلة في شمال وغرب العراق، معتمداً على بيع الأعضاء البشرية للأولاد بديلاً عن النفط.

ومع بدء العام الدراسي الجديد، رصدت “سبوتنيك” من مصدر محلي قيام تنظيم “داعش” باختطاف 11 طفلاً من قضاء القائم غربي الأنبار، بشكل متفاوت على مدى الشهرين الماضيين، وعثر ذووهم عليهم جثثاً ممزقة بلا أعضاء.

وسرق التنظيم الإرهابي من جثث الأطفال، التي وجدها الأهالي مرمية في مناطق متفرقة من القائم، العيون والكلى والقلوب وكل عضو متاح للبيع، بعد أيام على اختطافهم، دون أن يتمكّن ذوو الضحايا الصغار من معرفة الجهة التي اشترت أعضاء أطفالهم وكيفية ومكان إجراء عمليات السرقة هذه من أجسادهم البريئة.

ومن بين الأطفال من كانت بطونهم مقطّبة بخيوط عملية، غير معلوم ماذا سرق تنظيم “داعش”، ربما سرق أمعاءهم، وهو ما لا يستبعده المصدر الذي فضل التحفظ عن كشف اسمه، لكنه يستبعد أن يكون التنظيم أجرى عمليات سرقة الأعضاء البشرية من أجساد الأطفال في مستشفى القائم العام لتواجد المدنيين فيه.

ويصف المصدر حال جثث الأطفال بالمشوّهة من شدة التلاعب بها بتمزيق أجسادهم الصغيرة، قائلاً: “لا أحد من المدنيين ذوي الأطفال له القدرة على التقدّم بشكوى أو بلاغ عن طفله المختطف لأنه يخاف أن ينتهي به المصير مثل ابنه جثة مشوّهة جداً”.

إلى ذلك، أفاد مسؤول صفحة عين الموصل الموثقة من قبل موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي بأن 30 فتاة اختطفهنَّ التنظيم التكفيري من قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى، بعد أن نفذ عمليات إعدام بذويهنَّ الأم والأب.

وتتراوح أعمار هؤلاء الفتيات ما بين 8-20سنة، ويحتفظ بهنَّ تنظيم “داعش” لتزويجهن من عناصره وقادته بالإكراه، بعد أن تبلغ إحداهن سن الـ15، وهذا ما حصل لفتاة اسمها مها تبلغ من العمر 20 عاماً، أكرهت على الزواج من أحد المنتمين للتنظيم.

وأضاف مسؤول عين الموصل، الذي تحفظ عن كشف اسمه، إن تنظيم “داعش” نقل قبل نحو شهر 21 طفلاً بين رضيع ومن أعمار5-8 سنوات وثلاثة بسن الـ 13 من دار البراعم لرعاية الأيتام في منطقة الزهور في الجانب الأيسر من مركز نينوى، إلى مدينة الرقة، مبيناً أن الأطفال الأيتام الثلاثة الذين بسن 13، درّبهم تنظيم “داعش” على تنفيذ الإعدام والظهور في إحدى إصدارات التنظيم خلال العام الجاري، كذلك حال بقية الأطفال جنّدوا بالقوة تحت التعذيب والضرب، في صفوف الدواعش.

وحسبما ذكر المسؤول أن 33 طفلاً هو مجموع الأطفال الذين بيد “داعش”، ويعمل على زجهم بمعسكرات التدريب القتالية وتلقينهم العنف وإجبارهم عليه وتكسير عظام الذي يعترض ويخالف الأوامر، كما لا ينصاع أو يكترث الدواعش لبكاء الصغار وتوسلهم لإبقائهم وخوفهم من نقلهم إلى مكان آخر يحسبونه طريقاً لحتفهم بإعدامهم مثل ذويهم الذين قتلهم التنظيم.