النظام التركي يصعّد إجراءات قمع الإعلام ويــوقف بــثّ 12 قـناة تلفــزيــونيــة

في خطوة غير مستغربة ألمح رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، أمس، إلى احتمال تمديد حالة الطوارئ في تركيا لثلاثة أشهر أخرى، زاعماً أن ذلك سيكون في مصلحة البلاد، وأضاف: “إن فرنسا مدّدت العمل بحالة الطوارئ على مراحل لعام كامل، ولم يسأل أحد في العالم عن ذلك”!، مشيراً إلى إمكانية تمديد حالة الطوارئ في تركيا إلى 12 شهراً.

وكان نظام أردوغان أعلن حالة الطوارئ في تركيا في الـ20 من تموز الماضي بعد محاولة الانقلاب التي جرت منتصف الشهر نفسه، ليحوّلها إلى إطار قانوني لحملة تصفية واعتقالات وتسريح واسعة طالت مختلف مؤسسات وأفرع الدولة، من التعليم إلى القضاء والصحافة والجيش والاستخبارات والشرطة وغيرها.

وادّعى أردوغان أن الأتراك يساندون هذه الخطوة، وأن الحكومة التركية ستجري التقييم اللازم وتتخذ الخطوات الضرورية في هذا الشأن.

وانتقدت مجموعات حقوق الإنسان وبعض الحكومات الغربية وحزب المعارضة التركي الرئيسي هذه الحملة التي يخوضها أردوغان لتمديد حالة الطوارئ، حيث قال رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليتشدار أوغلو في وقت سابق هذا الشهر: “إن حالة الطوارئ يجب أن تستخدم فقط لإعادة البلاد إلى طبيعتها وأن الناس الأبرياء يعانون نتيجة عمليات التطهير التي يخوضها النظام التركي”.

وكان مجلس الأمن القومي التابع للنظام التركي أوصى الأربعاء بتمديد حالة الطوارئ، التي أعلنت في البلاد لمدة ثلاثة أشهر والتي تنتهي منتصف تشرين الأول المقبل إثر محاولة الانقلاب.

وحول تخفيض وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني لتركيا زعم أردوغان “أن وكالات التصنيف الائتماني تتحرّك بدوافع سياسية”.

وكانت وكالة التصنيف الدولية “ستاندرد آند بورز”، قد خفضت التصنيف الائتماني لتركيا إلى شديد المخاطر.

وفي سياق عملية التطهير الأردوغانية أوقفت إدارة القمر الصناعي التركي “تورك سات” التابعة لأردوغان بثّ 12 قناة تلفزيونية، في إطار قمع الحريات الإعلامية، بذريعة حالة الطوارئ المفروضة عقب محاولة الانقلاب التي جرت في الـ15 من تموز الماضي.

وقال موقع “اودا تي في” التركي: إن من بين القنوات التي تمّ إيقافها “صوت الحياة” و”جيان تي في” و”الأطفال زاروك تي في” و” تي في 10″ و”فان تي”.

وأعلنت قناة صوت الحياة أنها بدأت البث على الانترنت بعدما أوقفت إدارة توركسات بثها دون بلاغ رسمي.

وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود” أكدت أن تركيا باتت تمثل أكبر سجن للصحفيين في العالم.

ويشدد النظام التركي حملته الشرسة على الإعلام منذ محاولة الانقلاب الفاشل، ما دفع المؤسسات الحقوقية لإصدار تصريحات وبيانات إدانة تعتبر تركيا أولى دول العالم في استهداف الصحفيين، فخلال فترة فرض حالة الطوارئ، وهي ثلاثة أشهر، كانت الحكومة لها السلطة بموجب إصدار مرسوم من أردوغان لإغلاق 102 مؤسسة إعلامية، بما في ذلك 45 صحيفة، و16 قناة تليفزيونية، وثلاث وكالات للأنباء، و23 محطة إذاعية، و15 مجلة، و29 دار نشر، كما تمّ إصدار مذكرات اعتقال لأكثر من 100 صحفي، وبحسب منظمة “منصة من أجل صحافة مستقلة” تمّ القبض على 48 صحفياً منذ بداية التحقيقات في محاولة الانقلاب.

وفقد نحو 2308 من العمال والصحفيين وظائفهم، يعمل بعضهم في المؤسسات التابعة للداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات التركية بالتدبير لمحاولة الانقلاب، في حين تمّ إلغاء مئات الاعتمادات الصحفية التي تصدرها الحكومة، ومصادرة جوازات سفر عدد غير معروف من الصحفيين.

والمثير في الأمر أن “الحكومة التركية” تصرّ على أن هذه الإجراءات هي لأسباب تتعلق بالأمن، وأن هؤلاء الصحفيين المحبوسين حالياً يتمّ التحقيق معهم أو أنهم محتجزون لاحتمال تورطهم في أنشطة إجرامية.

يأتي ذلك فيما وجّه غولن، المتهم الأول في محاولة الانقلاب وفق النظام التركي، التهمة لأردوغان بالوقوف وراء الانقلاب، عبر إشارته لرويترز إلى تصريحات أردوغان التي قال فيها: “إن محاولة الانقلاب في 15 تموز “هبة من الله” لأنها ستسمح بتطهير الجيش”.

ورداً على سؤال عما إذا كان يشير إلى أن أردوغان يقف وراء محاولة الانقلاب قال غولن: “إلى الآن كنت فقط أظن أن هذا احتمال قائم، الآن أعتقد أنه أمر مؤكد”، وأضاف: “إن ضابطاً تركياً ذكر مؤخراً أن رئيس هيئة الأركان ورئيس المخابرات اجتمعا بمقر قيادة الجيش ليلة الانقلاب، وكانا يعلمان بكل ما سيحدث فيما بعد”.

كما قال، في مقابلة مع صحيفة دي تسايت الأسبوعية الألمانية، إن محاولة الانقلاب تخون مبادئ الحكومة التركية والحركة العالمية التي يتزعمها وتحمل اسم “خدمة”، وأضاف: إن الانقلاب أتاح لأردوغان الفرصة لعزل آلاف من المحسوبين على المعارضة في الوزارات والجيش والشرطة والقضاء، بالإضافة للقبض على محامين ورجال أعمال وصحفيين وزوجات، مضيفاً: إن من المؤكد أن كل هذا كان مخططاً له مسبقاً.

وفي الحملة التي أعقبت الانقلاب أقيل نحو 100 ألف شخص أو أوقفوا عن العمل في الشرطة والقطاع الحكومي والجيش والقضاء، وألقي القبض على 40 ألفاً آخرين.

وكالات