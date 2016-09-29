ورشة عمل لخريجي المركز الوطني للمتميزين

دمشق-البعث:

تواصل هيئة التميّز والإبداع العمل على صناعة جيل معرفي مبدع في تميّزه العلمي، ولذلك أعلنت عن إطلاق ورشة العمل الأولى الخاصة بطلاب إدارة البرامج الأكاديمية.

وبيّن عماد العزب رئيس هيئة التميز في تصريح لـ “البعث” أن الهيئة تنظر للأمور من منظار التطوّر والتطوير، فأي مشروع ومهما بلغت إيجابياته درجاتها العليا فلا بد من وجود بعض النقاط القابلة للتحسين والارتقاء، ومن هنا كانت فكرة عقد ورشة عمل خاصة بطلاب البرامج الأكاديمية بغرض المساهمة أولاً في تصويب مسارها في الجوانب العلمية والإدارية، وثانياً في تحديد المهام الهيكلية التنظيمية والوظيفية لإدارة البرامج الأكاديمية الواردة في القانون رقم (11) لعام (2016) وآليات عملها، مبيناً أن الورشة ستعقد بتاريخ 4/11/ 2016 في مدرج جامعة دمشق وسيشارك فيها (40) طالباً وطالبة من طلاب البرامج الأكاديمية، بمعدل (10) طلاب من كل اختصاص، إضافة لـ (4) من المنسقين العلميين، وما بين (3 – 4) من الدكاترة في كل اختصاص علمي للبرامج الأكاديمية، حيث سنطلب من المشاركين إعداد أوراق عمل وتقديمها بشكل مسبق إلى هيئة التميز والإبداع كي تتمّ دراستها من قبل لجنة علمية وإدارية لتقوم بحصرها واستخلاص النقاط الأساسية وإعدادها ضمن ورقة عمل محددة ومتكاملة لوضعها على طاولة البحث في الورشة، التي ستدعى لحضورها كل الشخصيات ذات العلاقة بالمسألة متمثّلة بوزير التعليم العالي– رئيس جامعة دمشق- رئيس جامعة تشرين– مدير عام مركز البحوث العلمية– مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، وأضاف: حريصون على استثمار الوقت المخصص للجلسة بالنقاشات المفيدة والوصول إلى النتائج الإيجابية فنحن نريدها ورشة عمل جادة وفاعلة بهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من التقييم وتصور الآفاق المستقبلية المشرقة لخريجي البرامج الأكاديمية في محطة هامة تنظر بعين التقدير والتقييم لمرحلة مضت، وتتطلع لمرحلة أكثر استفادة من تجربة الماضي وتطلعاً نحو الأفضل.