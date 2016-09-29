أمن “إسرائيل” والمكتب البيضاوي

لا يهمّ من سيجري انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، فـ”دعم واشنطن لـ “إسرائيل” سيبقى قوياً”، هذا ما قاله رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو، وهو كلام يؤكد مدى ثقة قادة الاحتلال بمن سيجلس على كرسي البيت الأبيض، وبالتزاماته تجاه أمن الكيان، أياً كان جمهورياً أم ديمقراطياً أم مستقلاً.

وفي أعقاب المناظرة التلفزيونية الأولى بين “المهرّج” دونالد ترامب “جمهوري” و”الفاسدة” هيلاري كلينتون “ديمقراطية” ثبت أن الشيء الوحيد الذي اتفقا عليه، خلال تقاذفهما الاتهامات الجارحة والمهينة، هو الحفاظ على أمن “إسرائيل”، فالخلاف حول الملفات الداخلية من تنشيط الاقتصاد إلى حقوق المرأة، والخارجية من إيران والسعودية وروسيا وكوريا الديمقراطية وليبيا، لم يمنعهما من تأكيد التزامهما بحماية الكيان الغاصب والدفاع عنه في حال جلوس أي منهما على كرسي المكتب الكبير في البيت الأبيض.

ما قاله ترامب وكلينتون لم يكن طرحاً جديداً، فلقد اعتاد المرشحون الأمريكيون، منذ زرع الكيان على أرض فلسطين، على تأدية فروض الطاعة له كشرط أساسي ليس لخوض السباق الرئاسي فقط بل للفوز فيه أيضاً، ومنذ ذلك الزمن لم يسجل التاريخ الانتخابي الأمريكي أن أحد المرشحين قال عكس ذلك أو بعضه على الأقل ونجح في تحقيق حلمه.

ومثل كل المرات السابقة: “عرب الاعتدال” مجرد “ورقة محروقة” في يد كل مرشح، فترامب الجمهوري يؤكّد في كل تجمّع انتخابي، وقد أعاد ذلك في المناظرة، “أن من تحميهم بلاده يجب أن يدفعوا لقاء الحماية العسكرية الأمريكية”، متوعّداً السعودية “أكبر مستورد للسلاح الأمريكي في العالم” بالكثير من الإجراءات وحتى فك الشراكة معها على خلفية دعمها الإرهابيين.

من جهتها تلعب كلينتون تارة على نزعة الخليجيين وأحقادهم لتغيير النظام في سورية، بالوعد بدعم إنشاء منطقة حظر طيران في الشمال، وتارة أخرى على مخاوفهم من وصول منافسها ترامب إلى البيت الأبيض، وهو الذي هددهم، مستغلة ذلك لدعم حملتها الانتخابية مالياً، وقد كشفت العديد من التقارير أن حملتها الانتخابية تلقت أموالاً خليجية عبر جمعيات أهلية وخيرية تديريها عائلة كلينتون.

وهنا يجدر التذكير بأن الأمريكيين أكدوا في غير مناسبة أن واشنطن لا تستطيع أن تجبر “إسرائيل” على تقديم تنازلات لدفع السلام في الشرق الأوسط وأن على العرب الاستفادة من قبول “إسرائيل” بالجلوس معهم على طاولة المفاوضات وتوقيع السلام”.. وهو ما يؤكد أن الأمريكيين غير مبالين بالحق العربي، رغم كون “إسرائيل” هي التي تغتصب أرضهم وتعتدي عليهم، بل ويطالبون العرب بتأدية فروض الطاعة لـ”إسرائيل” لإثبات أنهم غير إرهابيين ومحبون للسلام.

والحال فإن كل السياسات التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه حلفائها وما يجري اليوم في الكونغرس من سن قانون “جاستا” لمطالبة السعودية بتعويضات مالية لضحايا الحادي عشر من أيلول، يؤكد أن واشنطن سرعان ما تتخلى عن أتباعها الذين استخدمتهم لتحقيق مآربها.

وعليه بغض النظر عمن سيصل إلى البيت الأبيض ستبقى “إسرائيل” حليف واشنطن الأول والأخير في المنطقة، أما “عرب الاعتدال” فسيبقون ألعوبة بأيديهم، فهل من يعتبر ويعيد حساباته؟.

سنان حسن