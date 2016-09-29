فضائح العبودية العمال تهزّ مشيخة قطر وعامل هندي ينتحر بعد أن تقطّعت به سبل الحياة

بعد أن اضطرت الحكومة الهندية لإرسال مساعدات غذائية إلى السعودية من أجل إطعام مواطنيها الذين يعملون هناك بسبب تقاعس الشركات عن دفع أجورهم، ما جعل العامل في تلك البلاد يصل إلى أسوأ حال يمكن أن يعيشها إنسان، انضمت مشيخة قطر إلى نادي النصابين، فحال العامل الآسيوي في ممالك الخليج بات بائساً بعد أن فقد راتبه وتراكمت ديونه ولا يملك حتى ثمن تأشيرة العودة إلى بلاده عدا عن خوفه من فقدان كل شيء إذا ما غادر دون أخذ حقه، إضافة إلى الخذلان الذي سيعانيه أمام عائلته.

وسلّطت حادثة انتحار عامل هندي، كان قد اشتكى من عدم الحصول على أجره ثم انتحر في موقع بناء، الضوء على معاناة العمالة المهاجرة مع التراجع الاقتصادي في “مشيخة براميل الغاز” قبل استضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وواجهت مشيخة قطر في الأشهر الماضية انتقادات حادة وكثيرة من المجتمع الدولي مع ظهور تقارير عن انتهاكات لحقوق العمال وفضائح معاملتهم مثل العبيد.

وقالت أسرة عامل البناء: إن أجايا بيهارا (44 عاماً) شنق نفسه في قبو مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات يوم السابع من أيلول بعد أسابيع من مطالبته لصاحب العمل بدفع أجره المستحق وتجديد تأشيرته، لكن صاحب العمل تنكّر وزعم “أن انتحار بيهارا لا علاقة له بظروف العمل”.

لكن وفاته في أحد المشروعات القطرية الرائدة أثار المخاوف بشأن الضغوط التي يشكلها تراجع أسعار النفط على آلاف العاملين الأجانب الذين يعتمد عليهم اقتصاد البلاد.

وبعد نشر صور بيهارا على مواقع التواصل الاجتماعي نظم مئات من العمال وسائقي سيارات الأجرة وقفة ووقعوا على التماسات يطالبون فيها بالتحقيق.

وناشد قادة الجالية الهندية الحكومة معالجة مسألة انتحار العمال الفقراء الذين يدفعهم أصحاب العمل وضغوط توفير المال لأسرهم في الوطن لليأس.

وأوقفت الشركات في مختلف دول الخليج أو أبطأت مشروعات بناها ملايين من العمال الأجانب الذين جلبوا من آسيا وأفريقيا وتباطأت في دفع أجورهم المستحقة بسبب تأثير تراجع إيرادات النفط. وتحمّل العمال الأجانب، الذي يجلبون من دول منها الهند ونيبال وبنغلادش والذين يشكلون غالبية سكان قطر البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، العبء الأكبر، ففقد الألوف عملهم، في حين تسعى الحكومة لحماية مواطنيها من أثار التقشف، واستمرار دعم وكلائها في دعم الإرهاب.

وتبقى قصة العامل بيهارا -وهو أب لطفلين وجاء من ولاية أوريسا في الهند- الذي تقطعت به السبل بعد انتهاء إقامته الرسمية في قطر واحدة من قصص 400 آخرين يقيمون في سكن عمال مكدّس خارج الدوحة على إمدادات يقترضونها من متاجر محلية.

وفي خطوة خجولة أعلنت الحكومة في آب عن مهلة ثلاثة أشهر للعمال الذين انتهت إقامتهم الشرعية في البلاد للمغادرة دون دفع غرامات.

لكن العمال يقولون: إنهم يخشون أنهم إذا ما غادروا سيخسرون كل شيء، وقال راجاد اصفاهي عامل المعادن من ولاية كيرالا بالهند: “إذا عدت ستقول أسرتي إنني خذلتها”.

سانا – وكالات