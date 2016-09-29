التظاهرات ضد التمييز العنصري تشتعل مجدداً في كاليفورنيا فتى أمريكي يقتل والده ويطلق النار على تلميذين في كارولينا

شهدت ضاحية مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا في جنوب غرب الولايات المتحدة تظاهرات جديدة احتجاجاً على إقدام الشرطة الأمريكية على قتل رجل أعزل من أصول أفريقية في الولاية، في جريمة جديدة تؤكد الممارسات العنصرية في الولايات المتحدة وسط تصاعد الاحتجاجات والغضب الشعبي على هذه الجرائم.

وذكرت وكالة فرانس برس أن القتيل يدعى الفريد أولانغو 30 عاماً، ولد في أوغندا ويعاني على الأرجح من اضطرابات عقلية، حسب ما أكد أحد أقاربه.

وقتل أولانغو برصاص دورية شرطة حضرت إلى المكان بناء على بلاغ بشأن رجل يسير بين السيارات في وسط الطريق.

وادعى جيف ديفيس قائد شرطة ضاحية إل كاخون، حيث وقع الحادث، أن أولانغو لم يمتثل لأوامر الشرطيين اللذين حضرا إلى المكان وأمراه بإخراج يده من جيبه التي أخرج منها شيئاً وأمسك به بكلتا يديه، ولم تحدد السلطات ماهية الغرض الذي كان أولانغو يحمله بيده حين قتل، ولكنها أكدت أنه لم يكن مسدساً.

وجاءت الحادثة بعد أقل من أسبوعين على إقدام رجال شرطة أمريكيين على قتل رجل من أصل أفريقي في تشارلوت بولاية نورث كارولاينا، وآخر في تولسا بولاية أوكلاهوما، ما أثار احتجاجات واسعة واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

وتشهد الولايات المتحدة منذ سنوات تصاعداً في الغضب الشعبي ضد سياسات التمييز العنصري التي تمارسها الشرطة بحق المواطنين من أصول أفريقية، في وقت تدعي فيه الولايات المتحدة أنها الدولة الأولى في العالم باحترام حقوق الإنسان، وهو ما تدحضه المظاهرات الحاشدة احتجاجاً على التمييز الذي يعانيه الأمريكيون من أصول أفريقية والذي زاد حدة في السنوات الأخيرة.

يأتي ذلك فيما قتل مراهق مسلح والده، قبل أن يطلق النار على طفلين وأستاذ في مدرسة ابتدائية بولاية ساوث كارولينا.

واعتقلت السلطات الأمنية المراهق، وقال المسؤولون المحليون: إن إصابات التلميذين ليست خطيرة، وإنهما نقلا إلى المستشفى على متن طائرة عمودية، وتحقق الشرطة في هوية جثة عثر عليها على بعد كيلومتر ونصف من المدرسة، ويعتقد أنها مرتبطة بإطلاق النار.

وعززت المدارس المجاورة الإجراءات الأمنية، ولكنها بقيت مفتوحة للتلاميذ لمواصلة الدراسة، دون السماح لأي شخص غريب بالدخول، وأخطرت المدرسة أولياء التلاميذ بإطلاق النار بواسطة الرسائل النصية، وطلبت منهم الحضور لأخذ أبنائهم.

وشهدت الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار متكررة في المؤسسات التعليمية، في الفترة الأخيرة، من بينها إطلاق النار في مدرسة ساندي هوك الابتدائية في نيوتاون، بولاية كونيكتيكت، إذ قتل شاب في العشرين من العمر 26 تلميذاً وأستاذاً.

وكالات