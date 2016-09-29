أزمة اليسار الفرنسي المتحالف مع البترودولار

عندما تسلّم ميتران مقاليد الحكم في فرنسا، أضحى اليسار، ممثلاً بالحزب الاشتراكي، القوة المهيمنة الرئيسية في الجمهورية الخامسة، وعامل جذب كبير بالنسبة للبروليتاريا الفرنسية والمهاجرين المغاربة، كونه يعدّ نفسه وريثاً للفلسفة الإنسانية لمؤسسه جان جوريس، ولرؤيته الاجتماعية المبنية على التسامح مع الوافدين الجدد إلى فرنسا، مع فرض ضرائب مهمة على الأوليغارشيا الفرنسية (الطبقة الاقتصادية المهيمنة). صحيح أن الحزب لم يتسلّم مقاليد السلطة منذ ميتران، وعن طريق سياسة الائتلافات والتحالفات مع مجيء هولاند، إلا أنه كان متغلغلاً في الطبقات الدنيا الفرنسية وفي أوساط المهاجرين بشكل خاص.

في العام 2012، أتى هولاند بطاقمه السياسي الاشتراكي لبسط نفوذه على فرنسا والسيطرة عليها، وكانت حصيلة حكمه بالمجمل شبه انهيار كامل للحزب الاشتراكي، وخسارة معظم الأقاليم والمدن الفرنسية لصالح اليمين واليمين المتطرّف، خصوصاً حزب الجبهة الوطنية. ما هي أسباب هذا الانهيار؟ وهل يمكن الحديث عن تدمير ممنهج للحزب الاشتراكي، ومن الداخل، على يد هولاند وفريقه؟.

الكثير من المعطيات تدلّ على ذلك، أي على وجود تدمير ممنهج يمارسه فريق هولاند للسياسات الاقتصادية الحكومية، وهو الفريق الذي يقوده مانويل فالس، رئيس الوزراء، قائد الجناح اليميني في الحزب الاشتراكي. فالإصرار على إقرار “قانون العمل”، رغم معارضة عدد كبير من رجال البرلمان، وبينهم برلمانيون اشتراكيون، وتصاعد غضب الشارع الفرنسي، الذي ترجم على شكل احتجاجات ضخمة تصادمت بعنف مع قوى الأمن الفرنسية، لم يمنعا هذا الأخير من السير في إقراره.

هذا القانون الذي يضرب عرض الحائط بمصالح العمال الفرنسيين، مع فتح الأبواب بشكل كامل للتجارة الحرة، ولبرلة الاقتصاد الفرنسي بشكل جذري وكامل، وزيادة عدد ساعات العمل لأكثر من 35 ساعة في الأسبوع (ينبغي التنويه بأن اليسار هو من قرّر، عام 2000، خفض عدد ساعات العمل إلى 35 ساعة في ظل حكومة ائتلافية كان يقودها جوسبان، في حين كان عددها 39 ساعة في ظل حكم اليسار نفسه في عهد ميتران)، وتضييق الخناق على النقابات الفرنسية المعروفة باشتراكيتها الراديكالية وقدرتها على تحريك الشارع.

بدأت عملية لبرلة الحزب الاشتراكي منذ عهد ميتران، عندما أقرّ سياسات اقتصادية ليبرالية، ونسف السياسة الديغولية القائمة على التوازن في العلاقات الدولية، وانحاز أكثر فأكثر للمعسكر الغربي. وفي يومنا هذا، يمكن ملاحظة تبني اليسار للخطاب اليميني، خصوصاً عندما صرّح العضو في الحزب الاشتراكي والمتحدّث باسم الحكومة، ستيفان لو فول، في العام 2012: “ينبغي المحافظة على النموذج الاجتماعي الفرنسي”. علاوة على ذلك، تتحدّث الصحف الفرنسية عن تصفية الحرس الاشتراكي القديم على يد فالس من أجل خلق “اشتراكية عصرية” مبنية على مفاهيم السوق الاجتماعي والمنافسة الاقتصادية.

ما يؤكد صحة وجود عمليات تصفية داخل الحزب هو التصدّع الحاصل فيما يتعلّق بالانتخابات الرئاسية للعام 2017، حيث لا يوجد إجماع اشتراكي على رئيس معين لترشيحه، ذلك أن فالس بدأ الانشقاق عن هولاند لكي يرشّح نفسه عام 2017، ويعيش الأمين العام للحزب، كامباديليس، حالة من الضياع السياسي مع مشاهدته صعود الجناح اليميني الليبرالي في حزبه، ومحاربة هذا الجناح للحرس القديم الذي ينتمي الأمين العام إليه، دون نسيان المناورات السياسية لهولاند الذي يطرح نفسه على أنه الوحيد القادر على توحيد الحزب بجميع أجنحته، وإنقاذه من الانهيار من خلال ترشيحه، مع لعبه على ورقة صعود اليمين المتطرّف، المتماسك صفوفاً وقيادات، ورفعه شعار “النجدة.. اليمين قادم!”، وهو الشعار الذي رفع سابقاً في الانتخابات التشريعية 1986.

لا يعاني الحزب الاشتراكي الفرنسي فقط من أزمة من الأعلى، أي على صعيد القيادات، ولكنه أيضاً يعاني من أزمة حادة في عدد المنتسبين إليه. ففي العام 2014، لم يتجاوز هؤلاء عتبة الـ 60 ألفاً، في حين كانوا أكبر من ذلك بكثير، عام 2012. إضافة إلى ذلك، يمكن للنقابات أن تتخلّى تدريجياً عن الحزب المعروف تقليدياً بتحالفه العضوي والبنيوي معها (الاحتجاج على قانون العمل قادته النقابات بشكل أساسي)، وهناك تقارير تشير إلى تغلغل الجبهة الوطنية داخل بعض النقابات، ما يقلق النخب الاشتراكية التي تنذر ببزوغ شعبوية فرنسية لا يمكن الوقوف في وجهها إذا ما استمر الحزب في سياساته الحالية.

وفيما يخص السياسات الدولية وأزمة اللاجئين، بدأت النخبة الاشتراكية اليمينية، المسيطرة على الحكومة الفرنسية، بالسير على مزاج الشارع الفرنسي لضمان بعض الشعبية لها، أي معاداة اللاجئين واستقبال عدد محدود منهم ورفض إشراكهم بسوق العمل الفرنسي. علاوة على ذلك، باعت هذه النخبة نصف جادة الشانزيليزيه لأمراء البترودولار مقابل حفنة من المليارات على شكل استثمارات، ما دعا مارين لوبن، رئيسة الجبهة الوطنية الفرنسية، خلال التحضير لحملتها الرئاسية، للقول: “فرنسا ليست للبيع” في إشارة إلى ما قامت به النخبة الاشتراكية من بيع الكثير من الأراضي الفرنسية للبترودولار.

في المحصلة، يمكن لهولاند الاستفادة من صعود اليمين المتطرّف لطرح نفسه كمنقذ للحزب الاشتراكي من التصدّع والتفتت والانهيار.. ويمكنه أيضاً الاعتماد على فريقه الرئاسي الاشتراكي الذي يدعمه حتى الآن، ولكن هل سيوقف ذلك فعلاً انشقاق فالس وحملته التطهيرية داخل الحزب الاشتراكي ضد الحرس الراديكالي القديم؟. هل يعتقد فعلاً هولاند بوجوب لبرلة الحزب من أجل مواكبة العولمة وتنافسية أسواقها على حساب الضمانات الاجتماعية للبروليتاريا الفرنسية؟، وهل هو قادر فعلاً على إيقاف الزحف السريع لليمين المتطرّف مع صعود الشعوبيات الأوروبية وتفسّخ الاتحاد الأوروبي؟.

تجيب على هذه الأسئلة استطلاعات الرأي حيال شعبية هولاند، والتي وصلت لمستويات متدنية لم يشهدها من قبل أي رئيس فرنسي، حيث أن أقل من 20 % يؤيدون بقاء هولاند في الرئاسة.

إن أزمة اليسار الفرنسي تنذر بانهيار شبه كامل للحزب الاشتراكي، وتحوّله إلى حزب يميني ليبرالي متحالف مع البترودولار، ويناقض ما تأسّس عليه من نزعة إنسانية واجتماعية مبنية على دعم الطبقات الدنيا والكفاح ضد الأوليغارشيا المالية.

فريد جنبرت