التحدّيات تواجهه بالجملة الشاهد يتعهّد بمحاربة رؤوس الفساد

تعهّد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية بـ”محاربة رؤوس الفساد والتهريب في تونس وإدخالها السجن”، وبطرح قانون حول “شفافية الحياة العامة”، مشدداً على أن حكومته “لن تكون حكومة إطفاء حرائق”.

وقال الشاهد: “إن رؤوس الفساد في تونس يجب أن تدخل السجن وهو الحل الوحيد لمحاربة الآفة” التي نخرت مؤسسات الدولة وركّزت اقتصاداً موازياً بات يهدد الاقتصاد المنظّم.

وخلال السنوات الخمس الماضية استفحلت ظاهرة الفساد والتهريب بشكل فاحش، وتركّزت شبكات خطيرة تديرها رؤوس متحالفة مع التنظيمات الإرهابية، ما جعل البلاد تتكبد خسائر سنوية تقدّر بأكثر من 600 مليون دولار سنوياً.

وتشدد القوى السياسية والمدنية والخبراء على غياب أي إرادة سياسية لمحاربة الفساد، مطالبة بوضع سياسات حرب حقيقية، والابتعاد عن سياسات الأيادي المرتعشة، التي لم تقُد سوى إلى تعميق أزمة تونس.

وفي أول حديث من نوعه شدد رئيس الحكومة التونسية، الذي كان يتحدّث للقناة التلفزيونية الأولى المحلية، على “ضرورة وضع قانون ضد الإثراء غير المشروع، وقانون آخر لإجبار كبار مسؤولي الدولة على التصريح بممتلكاتهم”.

وجاءت تصريحات الشاهد في أعقاب تقارير كشف عنها شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد قال فيها: إن “الثورة تأسّست على الفساد”، وأن “الإدارة العميقة هي التي تقف وراء الظاهرة”.

ويؤكد الطبيب أن ظاهرة الفساد والرشوة تنخر نحو 90 بالمئة من مؤسسات الدولة، محذّراً من أن تونس توشك أن تتحوّل إلى دولة مافياوية في ظل انتشار شبكات خطيرة تديرها رؤوس كبيرة”.

ولم تقدّم هيئة مكافحة الفساد أسماء بشأن الرؤوس ولا بشأن مواقعهم الرسمية غير أن خبراء في المخاطر المالية يقولون: “إن شبكات الفساد والتهريب تديرها شخصيات متنفّذة في السلطة وفي المجتمع”.

وتؤكد روضة قرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين أن هناك “غياب الإرادة السياسية لتمكين القضاء من الآليات المادية والتشريعية للقيام بمهمته في مكافحة الفساد”، مشددة على أن “القضاة الذين يباشرون قضايا الفساد في تونس غير محميين بما يكفي”.

وتدعو القرافي إلى توفير الإمكانيات المادية ودعم استقلالية النيابة العمومية عن وزارة العدل، معتبرة أن للنيابة العمومية المسؤولية الأكبر عن مكافحة الفساد.

ويبدو أن الشاهد قد تحسّس أن أحد أهم عوامل تفشي ظاهرة الفساد هو الفراغ القانوني، حيث أعلن أنه سيتولّى عرض مشروع قانون حول “شفافية الحياة العامة” على البرلمان في خطوة لتعزيز الجانب التشريعي لمقاومة ظاهرة الفساد.

وأقرّ بأن “سوء الحوكمة ساهم بدرجة كبيرة في انتشار الفساد”، ملاحظاً أن الحكومة ستعتمد الإدارة الرقمية لمقاومة الظاهرة مع التعاطي مع الملف بإرادة سياسية قوية.

وكشف أنه أعطى تعليمات لوزير العدل والداخلية لتكون مقاومة الفساد أحد أولوياتهما، مشدداً على أنه “لا تصالح مع الفاسدين والمهربين”.

وخلال عرضه للأزمة الاقتصادية، قال الشاهد: إن تونس تمرّ بوضع صعب، كاشفاً أن المديونية ارتفعت من 12.5 مليار دولار إلى 31 ملياراً وهو مؤشر خطير، وأشار إلى أنه سيتمّ إحداث جهاز شرطة جبائية دورها جمع موارد الدولة واستخلاص الضرائب، وسيعملون على استرداد 500 مليار دولار كديون ميتة.

ورداً على الانتقادات التي تواجهها الحكومة قال الشاهد: إن “الحكومة لا يمكنها مواصلة العمل كحكومة مطافئ وإنما ستنتهج سياسات إصلاحات بما يعيد كسب ثقة المواطن من خلال إعادة الأمن واحترام القانون ومقاومة الفساد وبسط العدالة، إلى جانب تركيز اقتصاد قوي يخلق فرص العمل والتنمية.

وأَعلن يوسف الشاهد عن مبادرة تتمثّل في بعث خمسة صناديق للقروض الصغرى قيمتها الإجمالية 125 مليون دولار ستقوم بتوفير قروض للراغبين في بعض المشاريع في قطاعات معيّنة.

سانا – وكالات