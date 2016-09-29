الكرامة يستعد لكأس التحدي والدوري مع جهاز فني جديد بقيادة الجرايحي

فور إعلان إدارة الكرامة باعتمادها الجهاز الفني الجديد لفريق كرتها الأول بقيادة الكابتن بسام جرايحي، ومساعده تامر اللوز، ومدرب الحراس سالم بيطار، وبإشراف عضو الإدارة ملاذ السباعي، وبعد اكتمال صورة الفريق بنسبة كبيرة التزم اللاعبون مع الجهاز الفني الجديد بالتدريبات اليومية المكثفة على الملعب البلدي استعداداً لكأس التحدي التي تسبق الدوري الممتاز، ويشارك فيها الأندية الستة التي تأهلت للدور النهائي في الدوري الماضي، وتم تصنيفها في عداد الدرجة الممتازة للموسم المقبل، وهي الكرامة والجيش والوحدة والاتحاد والشرطة والمحافظة، وأصبحت بطولة كأس التحدي بطولة رسمية معتمدة، شأنها شأن البطولات الأخرى لاتحاد كرة القدم، وستقام مبارياتها على مرحلتين ذهاباً وإياباً، وستسحب قرعتها في مقر اتحاد الكرة بعد خمسة أيام، وتحديداً في الخامس من تشرين الأول الذي تبدأ أول أيامه غداً السبت.

وينظر فريق الكرامة إلى الدوري الممتاز بأهمية أكبر لأنه يعتبر كأس التحدي خير استعداد له، وستنطلق منافساته في شهر تشرين الثاني القادم.

وجاء اجتماع رئيس النادي فيصل الدربي مع لاعبي الفريق والجهاز الفني ليؤكد هذه المتابعة، حيث أكد الدربي دعمه الأكبر للفريق من خلال توفير كل ما يلزم له، إضافة إلى تشجيعه للاعبين الشباب الذين انضموا إليه مؤخراً والذين يعتبرون أمل النادي ومستقبله في البطولات، وقدّم اللاعبون شكرهم لرئيس ناديهم على اهتمامه ومتابعته للفريق، مؤكدين على بذل جهود مضاعفة من أجل العودة إلى البطولات.

حمص ــ نزار جمول