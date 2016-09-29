الاتحاد الرياضي يكرم منتخب الكاراتيه لنتائجه الإيجابية في بطولة إيران الدولية

أثبتت الرياضة السورية أنها حاضرة ومستمرة في العطاء والتألق، كما أثبتت للجميع أنها قادرة على المنافسة والتتويج في أقوى المحافل الدولية رغم الظروف الصعبة التي تمرّ بها سورية جراء الحرب الإرهابية عليها. هذا ما أكده رئيس الاتحاد الرياضي العام اللواء موفق جمعة خلال لقائه وتكريمه بعثة منتخب الكاراتيه التي شاركت في بطولة إيران الدولية مؤخراً. وقال اللواء جمعة إن اتحاد الكاراتيه من الاتحادات النشطة محلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن بطولاته المحلية تتّسم بالتنظيم الجيد الذي يضاهي البطولات العالمية، وفي جميع مشاركاته الخارجية استطاع أن يتوّج بمختلف الميداليات ليرفع العلم السوري ويعزف النشيد الوطني.

وأضاف اللواء جمعة: إن رياضة الكاراتيه تحظى باهتمام كبير، لأن اتحاد اللعبة يتّبع أسلوباً علمياً وموضوعياً، ويتعامل مع لاعبيه وكوادره كأسرة واحدة ما أفرز نتائج ممتازة على الصعيدين المحلي والدولي.

بدوره رئيس اتحاد الكاراتيه جهاد ميا قال: إن مشاركة سورية في هذه البطولة هي إكمال لسلسلة التحضيرات التي يتطلع اليها الاتحاد من خلال إستراتيجيته التي بدأ تطبيقها بداية العام الجاري للوصول إلى العالمية من خلال المشاركة في بطولة العالم وبطولة آسيا وإحراز نتائج مشرّفة للرياضة السورية.

وأضاف ميا: إن منتخب الكاراتيه أثبت من خلال مشاركته في بطولة إيران الدولية أنه ندّ قوي لجميع المنتخبات الآسيوية، لأن جميع لاعبي المنتخب حصلوا على ميداليات، إضافة لحصوله على المركز الأول في الترتيب العام، وهذا دليل على قوة المنتخب في جميع الأوزان والفئات العمرية، لافتاً إلى أن هذه المشاركة جاءت استعداداً للمشاركة الأهم وهي بطولة آسيا في أندونيسيا، إضافة إلى بطولة التضامن الإسلامي التي تُقام في أذربيجان العام القادم.

وكان منتخب الكاراتيه حقّق نتائج جيدة في جميع مشاركاته الخارجية، فأحرز في بطولة تايلاند الدولية ثلاث فضيات وبرونزية، وفي بطولة ماليزيا الدولية ميدالية ذهبية، وفي بطولة شرم الشيخ المصنّفة في الدوري العالمي أحرزت منى شحيبر الميدالية الفضية، إضافة إلى بطولة إيران الدولية التي أحرز فيها اللاعبان ليث المصري ومحمد درويش ميداليتين ذهبيتين في فئة الرجال وفادي قره فلاح الميدالية الفضية بوزن تحت 68 كغ بفئة تحت 18 عاماً ومهيار متوج الميدالية البرونزية بوزن تحت 55 كغ وهاشم الشملات الميدالية البرونزية بوزن تحت 64 كغ وخضر قدار الميدالية البرونزية بوزن تحت 74 كغ وجميعهم من فئة تحت 16 عاماً.

دمشق – البعث