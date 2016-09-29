تصنيــف طاولــة الرجــال الشــهر المقبــل

قرر اتحاد كرة الطاولة إقامة بطولة تصنيف أندية الرجال لموسم 2016، وذلك بعد غياب خمس سنوات عن تصنيف الأندية، حيث سيقام دوري التصنيف في الفترة ما بين 6-8 من الشهر المقبل في اللاذقية.

وفي تصريح للبعث قال علي يوكسل أمين سر اتحاد الطاولة: يشارك بالتصنيف 16 نادياً هي: “الجيش الساحلي، وعمال اللاذقية، وتشرين، والطلبة، والشرطة المركزي، ودمر، والمحافظة، وعمال حماة، والنواعير، والطليعة، وعمال السكك، والاتحاد، والقلعة، والحرية، ومصفاة بانياس، والعربي”، وسبق لهم أن شاركوا سابقاً في بطولتي تصنيف الأشبال والناشئين، ويحق للاعبين المصنفين بالترتيب من /1-8/ في بطولات الجمهورية لفردي الأشبال لموسم 2016 المشاركة مع أنديتهم في البطولة.

وبيّن يوكسل أنه سيتم تقسيم الأندية الـ 16 إلى ثلاث مجموعات فنية وجغرافية تلعب فيما بينها بطريقة الدوري من مرحلة واحدة، حيث يؤخذ الأول من كل مجموعة ليصنّف تلقائياً ضمن أندية الدرجة الأولى، فيما تلعب الأندية التي نالت الترتيب الثاني والثالث من كل مجموعة في دوري كامل من مرحلة واحدة، يتأهل في نهايته الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى لأندية الدرجة الأولى، ويتم تصنيف الرابع والخامس والسادس في أندية الدرجة الثانية، إضافة إلى الفائزين بالمركز الرابع من المجموعات الثلاث الأولى، بحيث يصبح عدد أندية الدرجة الأولى ستة أندية، وعدد أندية الدرجة الثانية ستة، وما تبقى يتم تصنيفه بالدرجة الثالثة، إضافة إلى من ينتسب من الأندية لأسرة كرة الطاولة مستقبلاً.

دمشق- عماد درويش