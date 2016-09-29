فوز تشرين والفتوة على الجزيرة وحرفيي حلب.. صدارة ثلاثية لفرق المجموعة الثانية بالدوري التصنيفي

حقق تشرين فوزه الأول في الدوري التصنيفي عندما نجح بتخطي الجزيرة 1/ صفر في المباراة التي جرت بينهما بملعب البعث في جبلة، في ختام الجولة الأولى للمجموعة الثانية، ليشترك بالصدارة مع كل من الوثبة والفتوة الذي فاز أمس الأول 1/ صفر على حرفيي حلب في ملعب مدينة الأسد الرياضية.

وكان تشرين قد أضاع ركلة جزاء للاعبه عمر ريحاوي ردتها العارضة بالدقيقة 13 ونجح محمد صهيوني بالتعويض بالدقيقة 67 ليحصد تشرين أول ثلاث نقاط له، فيما بقي الجزيرة بلا نقاط، وفي المباراة الثانية حقق الفتوة فوزه الأول بهدف سجله ورد السلامة من ركلة جزاء بالدقيقة العاشرة، وأضاع السلامة ورفاقه عدة فرص للتسجيل، وكان حرفيو حلب نداً قوياً للفتوة ببعض مراحل المباراة لينال الفتوة نقاط المباراة ويشترك مع تشرين والوثبة الذي يتقدم عليهما بفارق الأهداف بعد فوزه على النضال 5/1، فيما نال كل من الساحل والطليعة نقطة واحدة لتعادلهما سلبياً صفر/ صفر. .

شهدت الجولة الأولى تسجيل 8 أهداف بأربع مباريات بمعدل تسجيل وسطي قدره 2 هدف بالمباراة الواحدة وهي نسبة جيدة لمباريات الافتتاح، وتعتبر مباراة الوثبة مع النضال الأكثر تسجيلاً، حيث سجل فيها 6 أهداف..

4 فرق لم تسجل

انتهت الجولة الأولى وفشل فيها كل من حرفيي حلب والجزيرة والساحل والطليعة، ما سيرفع من إثارة الجولة الثانية، حيث يسعى مهاجمو الساحل للتعويض أمام النضال، ونفس الحال لكل من الطليعة والجزيرة، بينما ستكون مهمة الحرفيين صعبة أمام تشرين.

3 ركلات جزاء

شهدت الجولة احتساب ثلاث ركلات جزاء نجح ورد السلامة لاعب الفتوة بتسجيل إحداها بمرمى الحرفيين، بينما فشل لاعب الطليعة بالتسجيل بمرمى الساحل، والشيء نفسه فعله عمر ريحاوي لاعب تشرين بمباراة فريقه مع الجزيرة..

ماهر دعبول بصدارة الهدافين

ينفرد لاعب الوثبة ماهر دعبول بصدارة الهدافين بعد تسجيله 3 أهداف”هاتريك” بمرمى النضال فيما سجل هدفاً واحداً كل من منهل كوسا وعلي الصارم “الوثبة” ومؤنس أبو كشة “النضال” ومحمد صهيوني”تشرين” وورد السلامة “الفتوة”..

الجولة الثانية

تستأنف منافسات مرحلة الذهاب بإقامة 4 مباريات في الجولة الثانية حيث يلعب يوم غد السبت الجزيرة مع الطليعة في ملعب الباسل على أن يلتقي حرفيو حلب مع تشرين في ملعب البعث بجبلة ويلعب بعد غد الأحد الوثبة مع الفتوة في ملعب البعث بجبلة ويلتقي الساحل مع النضال في ملعب مدينة الأسد الرياضية.

اللاذقية – خالد جطل