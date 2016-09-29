وصافة وثباوية لريشة الجمهورية

لم يكن غريباً على أبطال وبطلات ريشة الوثبة الطائرة أن يكونوا في قمة البطولات، والغريب أنهم أحرزوا مركز الوصيف، وهم أبطال الجمهورية لسنوات عديدة، فقد شهدت المباراة النهائية منافسة قوية لأبطال وبطلات الوثبة مع نادي الجيش، وكانوا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق المركز الأول، والمهم أن نادي الوثبة أثبت هذا الموسم أنه متخصص بالبطولات في الريشة الطائرة.

وتألف منتخب الوثبة من اللاعبين: محمد السواس – عمار الفرا – طارق الفرا – لبيب شلار – بدر الدين شلار – أيمن الحبال – مصطفى مندو.

ومن اللاعبات: سارة الحجار – يارا السواس – سارة السواس – إيناس رستم – لين جنيد.

وتألفت البعثة إلى البطولة من الإدارية المتابعة والنشيطة مها الصوفي، والمدرب الوطني القدير أحمد السواس، والمدربة النشيطة والمتابعة منا رباحي.

حمص-البعث