مواهب مبشّرة في مهرجان براعم كرة حماة

اختتمت في صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية فعاليات مهرجان براعم حماة السابع بكرة القدم الذي تنظّمه اللجنة التنفيذية لرياضة حماة، وبمشاركة 8 فرق يمثّلون أندية حماة وهي: النواعير1، والنواعير2، وعمال حماة1، وعمال حماة2، وتربية1، وتربية 2، والطليعة، وتلدرة، ويبلغ أعمار الأطفال المشاركين دون 13 عاماً تنافسوا على ثماني مسابقات: خماسيات كرة القدم، تنطيط الكرة بالقدمين وبالرأس، وضربات الجزاء الترجيحية، وتبادل الكرة بالرأس بين اللاعبين، ومسابقة التسديد على المرمى من بعيد، وتنس “فتبل”، ومسابقة كأس الأناقة للفرق، وتشمل أناقة الفرق باللباس والتصرفات داخل الملعب وخارجه.‏

وأسفرت نتائج بطولة خماسيات كرة القدم داخل الصالات عن إحراز فريق النواعير1 المركز الأول، تلاه عمال حماة1 بالمركز الثاني، والطليعة بالمركز الثالث، والنواعير 2 بالمركز الرابع، وفي بطولة تنطيط الكرة بالقدمين حل لاعب عمال حماة1 محمود خليف أولاً بـ 1935 مرة، تلاه لاعب عمال حماة1 يزيد بكور ثانياً بـ 267 مرة، أما في بطولة تبادل الكرة بالرأس بين لاعبين، فقد جاء اللاعبان حمزة المحمد، ومحمود خليف من نادي (العمال)أولاً، ومحمود حديد، وحمزة الحارس من نادي الطليعة ثانياً، وحذيفة فتوحي، وبدر بكور (عمال حماة) ثالثاً، وفي بطولة ضرب الكرة بالرأس، فقد احتل اللاعب حذيفة فتوحي المركز الأول، وأنس محناية ثانياً، ووليد حاتم ثالثاً، وجميعهم من نادي العمال، وفي بطولة ضربات الجزاء الترجيحية حل فريق عمال حماة1 بالمركز الأول، فيما كان المركز الثاني والثالث من نصيب النواعير2، والنواعير1.

وعن هذه البطولة قال صلاح أورفلي رئيس اللجنة الفنية لكرة القدم في حماة، ورئيس اللجنة المنظّمة لهذا المهرجان: إن مهرجان براعم كرة حماة يزداد ألقاً عاماً بعد عام، وخاصة بعد زيادة المسابقات في كل عام، ولوحظ المستوى المرتفع لهذه الفئة العمرية، ما يؤكد أن الأندية تعمل بجد في ترسيخ انتشار اللعبة، والاهتمام بالمواهب، والاكتشاف المبكر للموهوبين، ما يبشّر بمستقبل جيد لهذه اللعبة في المحافظة، والتي سترفد المنتخبات الوطنية بعدد لابأس به من الموهوبين، والتي قدمت لمحات فنية عالية المستوى لم نشاهدها عند لاعبي الدرجة الأولى، وهذا شيء مبشّر، ويسجل للمدرب ذلك، موضحاً أن مستوى البطولة بشكل عام كان جيداً ومبشّراً بالخير في ظل مشاركة أعداد كبيرة من اللاعبين الذين استغلوا هذا المهرجان لإبراز إبداعاتهم الكروية في العديد من المسابقات، ولاسيما الفردية.

يشار إلى أنه قام بتحكيم مباريات المهرجان الحكام: فراس تفتنازي، ومحسن مسدي، ومحمد بيطار، كما حضر الاختتام أحمد الولي رئيس تنفيذية رياضة المحافظة، وأعضاء اللجنة التنفيذية، ورؤساء أندية الطليعة، والنواعير، والعمال، وطيبة الإمام، ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية لكرة القدم، وأعضاء إدارات أندية الطليعة، والنواعير، وعمال حماة، وعدد من أهالي اللاعبين.

حماة- منير الأحمد