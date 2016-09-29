منتخبنا الوطني في المبارزة يستعد للمشاركة في بطولة آسيا في اليابان

باشر المنتخب الوطني للمبارزة تمريناته في معسكر مغلق ومكثف في مدينة تشرين الرياضية بإشراف الخبير التونسي المدرب هيثم هباج، والمدرب الوطني علي ضوا، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا لعمر تحت 23سنة، والتي ستقام في اليابان في الفترة من23-29 تشرين الأول القادم، وذلك بمشاركة أغلب دول آسيا، ومنهم أبطال العالم في اللعبة.

تحدٍ

رئيس اتحاد المبارزة أحمد جبر الرفاعي، أشار في تصريح” للبعث” أن المنتخب الوطني للمبارزة، بدأ مطلع الأسبوع الحالي معسكره المغلق والمكثف بمعدل حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية، وكل حصة تستمر ثلاث ساعات يشترك فيها أعضاء المنتخب الوطني نجلاء شرقي وهمام حلواني وأفروديت أحمد استكمالاً للمعسكر الذي أقامه المنتخب للمشاركة في البطولة العربية الماضية للبراعم والأشبال، والتي أقيمت في الأردن نهاية الشهر الماضي، ولم تشارك فيها سورية بسبب عدم منحنا التأشيرات من البلد المضيف بحجة العقوبات التي أقرت على سورية من الدول الداعمة للإرهاب.

وأضاف الرفاعي: إن المنتخب الوطني للمبارزة يستفيد من خبرة المدرب التونسي الخبير هيثم هباج، والمدرب الوطني علي ضوا في تمريناته التي تقام على مرحلتين: الجانب النظري، حيث يتم فيه شرح الحركات والوضعيات الواجب اتخاذها، وإعطاء تعليمات عن أفضل الطرق للفعل ورد الفعل، والوصول إلى صيغة تكامل عضلي نفسي عصبي، تمكّن اللاعب خلالها من الاستفادة من حركات الخصم، وإحراز النقاط والتفوق عليه، كما يتم في الجانب العملي تطبيق الجوانب التي تم شرحها في الجانب النظري، وتصويب الأخطاء، وتنمية المهارات بشكل علمي أكاديمي مدروس.

ولفت رئيس اتحاد المبارزة إلى أن العمل على الجانب النفسي يتم بشكل علمي للوصول إلى أفضل صيغة للتوافق العصبي النفسي الحركي التي تمكن اللاعب من التحكم بحركاته، وحركات الخصم، وتحقيق الفوز، وختم الرفاعي بالتأكيد على أن الرياضة السورية ستستمر في تدريباتها، وتشارك في كافة البطولات الرياضية على الصعيدين المحلي والخارجي رغم أنف من يحاول منعها.

التزام بالتمرين

بدوره المدرب الوطني علي ضوا بيّن أن المشاركة في بطولة آسيا في اليابان ستكون هامة لرياضة المبارزة السورية نظراً لمشاركة أبطال العالم في هذه الفئة فيها من دول الصين، واليابان، وكازاخستان، وهي من الدول المتقدمة في لعبة المبارزة على المستوى العالمي، وليس الآسيوي فقط، حيث يسعى منتخبنا الوطني عبر اللاعبة نجلاء شرقي لتحقيق مركز متقدم في هذه البطولة.

وأكد ضوا أن لاعبي المنتخب الوطني يتمرنون بشكل جدي وملتزم للوصول إلى أفضل مرحلة من مراحل الاستعداد للبطولة، من خلال التقيد بكافة التعليمات التي تقدّم لهم، وعملهم الدؤوب على تنمية مهاراتهم الخاصة، وتعلمهم كيفية تلافي الأخطاء التي تظهر أثناء التمرينات، ما يبشر بالخير من تطور مستواهم خلال الفترة الماضية، وسينعكس إيجاباً على مشاركة شرقي في بطولة آسيا.

شكر على الدعم

أما اللاعبة نجلاء شرقي، فقد أكدت أنها تتمرن بشكل مكثف لهذه المشاركة وتعمل وفق تعليمات المدرب، وأنها استفادت من مشاركاتها السابقة في تطوير مستواها في اللعبة، على أمل أن تحقق إنجازاً سورياً في البطولة في ظل مشاركة أبطال العالم فيها، وشكرت شرقي المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي على دعمه الكبير للعبة المبارزة، وتقديمه كل ما من شأنه الارتقاء بها، وتسهيل كافة المشاركات، والمعسكرات على الصعيدين الداخلي والخارجي لبناء قواعد متينة لرياضة النبلاء.

مرهف هرموش