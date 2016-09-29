بعثة كرتنا تغادر إلى الصين اليوم لملاقاة منتخبها في الدور النهائي لمونديال روسيا

تغادر بعثة منتخبنا الوطني بكرة القدم إلى الصين مساء اليوم للقاء منتخبها في السادس من الشهر القادم ضمن منافسات المجموعة الأولى من الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018، على أن يواجه منتخبنا نظيره القطري في الدوحة في الحادي عشر منه.

وكان مدرب منتخبنا الوطني للرجال بكرة القدم أيمن الحكيم قد أعلن قبل يومين القائمة النهائية للمنتخب التي ستخوض مبارتي الجولتين الثالثة والرابعة أمام منتخبي الصين وقطر، وضمت القائمة اللاعبين: إبراهيم عالمة، وأحمد مدنية، ومحمود اليوسف، وأحمد الصالح، وعمرو ميداني، ومؤيد العجان، وعلاء الشبلي، وخالد المبيض، ومحمود المواس، ويوسف قلفا، وعمر خريبين، ومحمد رأفت مهتدي، وعمرو جنيات، وتامر حاج محمد، وأحمد الدوني، وهادي المصري، وحسين جويد، ومحمد زاهر الميداني، وجهاد الباعور، وأسامة أومري، وحميد ميدو، وفهد اليوسف، وعبد الرزاق الحسين.

واستبعد الحكيم ثائر كروما لعدم مشاركته في مبارتي فريقه نفط الجنوب في الدوري العراقي، وأيهم أبو حمدان لعدم الاطمئنان إلى مستواه الفني والطبي، وأحمد الأشقر لمنحه فرصة المشاركة مع فريقه الحرية في الدوري التصنيفي المؤهل للدوري الممتاز نظراً لحاجة الفريق لخدماته.

وكان منتخبنا قد استهل مشاركته في الدور النهائي للتصفيات بالخسارة صفر-1 أمام مضيفه الأوزبكي، وتعادل في مباراته الثانية مع منتخب كوريا الجنوبية سلباً ويختتم مباريات مرحلة الذهاب بلقاء نظيره الإيراني في الخامس عشر من تشرين الثاني القادم على ملعب توانكو عبد الرحمن في مدينة سيرم بان الماليزية.

دمشق- البعث