الخضر : أنهينا كافة التحضيرات لإقامة بطولة الأندية بالدراجات في السويداء

أنهى اتحاد الدراجات كافة الاستعدادات لإقامة بطولة أندية الجمهورية في الفترة ما بين 6 إلى 8 من الشهر القادم في السويداء، وذلك بمشاركة 7 أندية للذكور لكل الفئات باستثناء الأشبال و7 أندية للإناث بكل الفئات، حيث ستشارك أندية المحافظة وبردى وحرستا والعربي وعمال طرطوس بالذكور والإناث، بينما ستشارك أندية عقارب والكفر ومصفاة بانياس بفئة الإناث وأندية الطليعة وشبيبة حماة بفئات الذكور.

و أشار محمد الخضر رئيس اتحاد الدراجات في تصريح لـ”البعث” إلى أن بطولة الأندية لم تقم العام الماضي بسبب إيقاف النشاطات الرياضية منذ تشرين الأول الماضي وحتى نهاية العام نظراً للظروف التي تعيشها البلاد، ولكنها ستُقام هذا العام بعد إنجاز كافة التحضيرات اللوجستية والفنية، بالتعاون ما بين الأندية المشاركة واتحاد اللعبة واللجنة الفنية في السويداء .

ولفت الخضر إلى دور هذه البطولة في تمييز الأندية حسب كفاءتها ومستواها الفني ومدى تقدم رياضة الدراجات فيها، حيث ستقام البطولة على مرحلتين:

الأولى وتتضمن سباقاً فردياً عاماً، أما المرحلة الثانية فتتضمن الفردي ضد الساعة، حيث سيشارك فيهما كل الأندية، وسيضم كل فريق ذكور/ 6/لاعبين، وفي كل فريق إناث/ 4/ لاعبات كحدّ أقصى، كما سيسمح للاعبي المنتخب الوطني الذين تمت دعوتهم إلى المعسكر التدريبي بالمشاركة في سباقات روسيا للمشاركة في حال عدم مشاركة أنديتهم، و سيتم تطبيق نظام سباقات الطريق على كافة مراحل السباق سواء في الفردي العام أو الفردي ضد الساعة، وسيتم تطبيق نظام إغلاق الزمن وتحديد نسبة الإغلاق عند إقامة الاجتماع الفني المرافق للبطولة قبل بدايتها.

وأضاف رئيس اتحاد الدراجات: إن المشاركين المنسحبين من مرحلة الفردي العام سيتمكنون من المشاركة في مرحلة الفردي ضد الساعة، فيما سيمنع المخالفون لأسباب تتعلق /بالسلوك أو التعلق/ من المشاركة في المراحل الباقية .

وختم الخضر بالتأكيد على أن كافة التحضيرات أصبحت شبه جاهزة لإطلاق البطولة في وقتها المحدّد، حيث تم الطلب من اللجنة الفنية في السويداء تأمين كافة المستلزمات والتجهيزات اللازمة للبطولة، وتم تعيين الحكام الأساسيين والبدلاء في حال تخلف أحد الحكام. وأكد رئيس اتحاد الدراجات أنه عندما تكون أنديتنا بخير فالرياضة السورية بخير لأنها المنبع الأكبر للأبطال والرياضيين في القطر وممارسي كل الرياضات بلا استثناء.

دمشق- البعث