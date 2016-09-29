ملعب نادي شهبا خارج الخدمة

يملك نادي شهبا الرياضي ملعباً لكرة القدم، يكسوه العشب الصناعي، ولأنّ الحالة في منطقة المرمى أضحت تستوجب /الترقيع/، حيث ابتعدت عن قانونيتها والخطوط التي تحدد أرض الميدان تحتاج إلى مادة الدهان كل فترة، وقد أصبحت تكلفته كبيرة، فكان الطلب من الإدارة بتبديل عشب منطقة المرمى، ووضع عشب أبيض يحدد الملعب ومناطقه، فحضرت اللجان، وقامت بالقياسات والحسابات، وجاء العشب قادماً من دمشق مع الخبراء للتركيب، ولكن المفاجأة بأن المادة الحاضرة ليست مطابقة للمطلوب!!.

هذا ما أفادنا به رئيس النادي /نسيم الهادي/، حيث إن المطلوب 215 م2 والمتوفر 100 م2، والعشب الأبيض للخطوط 85 م2، والمتوفر 50 م2، وقد تم تركيب الموجود لمنطقة المرمى، والخطوط ما زالت تنتظر حضور باقي الكمية، والشتاء بات على الأبواب!!؟؟.

يذكر أنّ نادي شهبا كرته الوحيدة التي تنافس العربي، فقد جاءت بعده في الأشبال والناشئين والشباب، وبالدرجة الثانية جاء رابعاً في مجموعته، ولديه عدة ألعاب، إضافة لكرة القدم (الكاراتيه – التايكواندو – الكيك بوكسينغ – الجمباز – ألعاب القوى – القوس والسهم – الرماية)، والميزانية ليست مكسورة، حيث الرقم الحاضر في المصرف التجاري 400 ألف ليرة سورية.

السويداء – زياد عامر