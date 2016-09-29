بعد تجاهل استمرّ أكثر من 5 سنوات اعتقال خلية لـ “داعش” تنشط في 3 دول أوروبية

اعتقلت الشرطة في كل من إسبانيا وبلجيكا وألمانيا، أمس، خمسة إرهابيين في الدول الثلاث في إطار عملية دولية منسّقة، للاشتباه في تأسيسهم خلية لتنظيم “داعش” تعمل على الترويج للتطرّف في أوروبا، والقيام بهجمات إرهابية فيها.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية بأن ثلاثة من المشتبه بهم اعتقلوا في إسبانيا، بينما ألقي القبض على شخص واحد في العاصمة البلجيكية بروكسل وآخر في مدينة فوبرتال الألمانية، وأوضحت أن الخلية قامت بالدعاية لتنظيم “داعش” بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي، وأن الموقوفين الخمسة كانوا ضمن خلية لها بنية منظمة تطبّق أوامر تنظيم “داعش” الإرهابي، والتي كانوا يتلقونها عبر قنوات مختلفة على الأنترنت، وكانوا يستخدمون عدة قنوات إلكترونية تؤدي إلى صفحة فيسبوك تحمل اسم “الإسلام” باللغة الإسبانية.

وأضافت الوزارة: إن محتوى صفحة الفيسبوك معظمه باللغة الإسبانية، ويتابعها 32500 من رواد الإنترنت، ونشرت رسائل وتعليقات متشددة تمجد الإرهابيين والعمليات التي ينفذها “داعش”، وكان يديرها الموقوفان في ألمانيا وبلجيكا.

وذكرت الوزارة أن المعتقلين يتهمون بالتورّط في التحريض على ارتكاب هجمات إرهابية وبترويج إيديولوجيا التطرّف وتجنيد الأشخاص لتنظيم “داعش” في أوروبا.

وإسبانيا لا تزال حتى الآن في منأى عن الاعتداءات الدامية لتنظيم “داعش”، خلافاً لفرنسا، التي شهدت منذ 2015 سلسلة هجمات أوقعت ما لا يقل عن 238 قتيلاً.

وفي السياق نفسه، حذّر جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “إف بي آي” من احتمال وقوع اعتداءات جديدة في الولايات المتحدة، متجاهلاً حقيقة أن إدارة بلاده مسؤولة عن تمدد الإرهاب في العالم لدعمها التنظيمات الإرهابية في سورية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن كومي قوله خلال جلسة استماع أمام الكونغرس لدراسة التهديدات التي يتعرض لها الأمن الأمريكي: “أشعر بقلق كبير من احتمال أن يقوم المتطرفون العنيفون بمغادرة سورية والعراق إلى دول أخرى لشن هجمات فيها”، مشيراً إلى أن مئات الإرهابيين الغربيين الذين انضموا إلى تنظيمات إرهابية في سورية والعراق يشكلون تهديداً أمنياً كبيراً في حال عودتهم إلى بلادهم.

وكانت الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية بما فيها فرنسا وبلجيكا وألمانيا شهدت في الآونة الأخيرة وقوع سلسلة من الاعتداءات التي جاءت نتيجة تجاهل هذه الدول التحذيرات المتكرّرة من مغبة دعم الإرهاب في سورية والمنطقة ومن ارتداد الإرهاب على داعميه.

في الأثناء، أكد نائب رئيس حزب القراصنة التشيكي إيفو فاشيتشكا أن نظام بني سعود هو المموّل الرئيسي للإرهابيين في العالم ويقوم بعدوان صريح على سورية واليمن فيما تتحمّل الأنظمة الاستبدادية الأخرى في دول الخليج، ولا سيما مشيخة قطر، إلى جانب تركيا المسؤولية عن انتشار الإرهاب، وبيّن، في حديث لموقع “أوراق برلمانية”، أن سورية قادرة على القضاء على الإرهابيين على أراضيها بسرعة كبيرة في حال توقّف الدعم الذي تقدّمه الولايات المتحدة مع بقية حلفائها للتنظيمات الإرهابية.

وكالات