مرسوم بزيادة عدد المقاعد المخصصة لأبناء الشـهداء فــــي الجامعات

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، المرسوم رقم 293 لعام 2016 القاضي بزيادة عدد المقاعد المخصصة لأبناء وأشقاء وأزواج الشهداء في المرحلة الجامعية الأولى إلى 15 مقعداً، وتخصيصهم بنسبة 2 بالمئة من عدد مقاعد القبول في درجة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص في كل كلية في الجامعات، وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته، يرسم ما يلي:

المادة (1): تُعدّل الفقرة أ من البند 2 من المادة 116 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10-7-2006 وتعديلاتها لتصبح على النحو الآتي:

2- أ- عدد لا يزيد على خمسة عشر طالباً في كلية أو قسم أو اختصاص من:

1- أبناء وأشقاء وأزواج شهداء الحرب والعمليات الحربية المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته.

2-أبناء وأشقاء وأزواج شهداء أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم 43 لعام 1980 وتعديلاته.

3- أبناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية وأبناء مقعدي أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم 43 لعام 1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته لمن كان عجزه كلياً بنسبة لا تقل عن 80 بالمئة.

4-تثبّت هذه الحالات بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصراً وفق القوانين المعتمدة لديهم.

5-يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي.

المادة (2): تعدّل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10-7-2006 وتعديلاتها لتصبح على النحو الآتي:

أ-تُخصّص نسبة 2 بالمئة من عدد المقاعد التي يحددها إعلان القبول في درجة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص في كل كلية في الجامعات من:

1-أبناء وأزواج شهداء الحرب والعمليات الحربية المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته.

2-أبناء وأزواج شهداء أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم 43 لعام 1980 وتعديلاته.

3-أبناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية وأبناء مقعدي أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم 43 لعام 1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته لمن كان عجزه كليا بنسبة لا تقل عن 80 بالمئة.

ب -تُثبّت هذه الحالات بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصراً وفق القوانين المعتمدة لديهم.

ج-يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم في كل كلية أو قسم أو اختصاص بقرار من الوزير ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي.

المادة (3): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26-12-1437هجري

الموافق لـ 28-9- 2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وفي تصريح أكد وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف أن المرسوم يؤكد على الاهتمام بذوي الشهداء والجرحى وتكريم من ضحّوا بأرواحهم فداء للوطن، وأشار إلى أن المرسوم يتضمّن زيادة المقاعد المخصصة لأبناء الشهداء في المرحلة الجامعية الأولى من 10 إلى 15 مقعداً في كل كلية أو اختصاص أو قسم، كما أنه شمل تخصيص نسبة 2 بالمئة زيادة على عدد مقاعد الدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص عن الأعوام السابقة في كل كلية.

سانا