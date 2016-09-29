حراك مكثّف لإنعاش اتفاق “التهدئة”.. وواشنطن تلوّح بتعليق التعاون مع موسكو لافروف لـ كيري: “المعارضة” مستمرّة في الاندماج مع إرهابيي “النصرة”

في إطار المحاولات المتكرّرة التي تبذلها روسيا لإلزام “الشريك” الأمريكي بالوفاء بالتزاماته، وعلى رأسها الفصل بين ما يسميهم “معارضة” والإرهابيين، وهو المطلب الذي يعد أساس التفاهمات التي من شأنها توفير الأرضية الملائمة لوضع الأزمة السورية على سكة الحل، ذكّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي، نظيره الأمريكي جون كيري بأن فصائل “المعارضة” التي تدعمها واشنطن مستمرة في الاندماج بـ”جبهة النصرة” الإرهابية.

بالمقابل فإن الموقف الأمريكي لا يزال على حاله ويكتنفه التسويف والمماطلة دون أن تقدم على خطوة تثبت حسن نواياها بمكافحة الإرهاب من جهة، وإيجاد حل سياسي للأزمة من جهة أخرى، بل إنها تلوّح بين الفينة والأخرى بتعليق اتفاقها الثنائي مع موسكو حول سورية، وهذا ما حصل بالأمس.

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف ألكسي بورودافكين أكد أن الخبراء الروس والأمريكيين يواصلون مشاوراتهم حول كيفية تنفيذ بنود الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في جنيف يوم 9 أيلول الجاري، وأوضح أن الجانب الروسي يؤكّد على أهمية تنفيذ واشنطن وظيفتها المنزلية بفك الارتباط بين “المعارضة المعتدلة” و”جبهة النصرة”، والتي لن تكون حملة مكافحة الإرهاب فعالة بدونها، في حين دعت إيران إلى تحقيق إجماع أكبر بين جميع دول المنطقة لمحاربة الإرهاب، معتبرة أن الحل السياسي في سورية يعتمد على وقف الأعمال القتالية وعدم إعطاء الفرصة للمجموعات الإرهابية لإعادة لملمة شملها.

وقال بورودافكين: إن المشاورات بين الوفدين الروسي والأمريكي في مركز الرد السريع في جنيف تستمر بشكل يومي، وأضاف: إن مناقشات موضوعية تجري بين عسكريي ودبلوماسيي بلدينا حول مسألة تنفيذ الاتفاق وهم يناقشون قضايا الامتثال لنظام وقف الأعمال القتالية في سورية، إضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية، حيث تمكّنت روسيا جنباً إلى جنب مع الحكومة السورية من تحقيق تقدّم كبير في هذا المجال.

يأتي ذلك فيما أعلن المتحدّث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن الكرملين لا يفهم مغزى تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست الذي لم يستبعد توسيع العقوبات المالية ضد روسيا بسبب الوضع في سورية، وقال: إن هوس سياسة العقوبات لم يجلب لأحد أي شيء مفيد، مضيفاً: إن ذكر العقوبات في ضوء مناقشة الأزمة في سورية يثير عدم فهم عميق،

خاصة بين أولئك الذين يعرفون حقيقة الوضع في هذا البلد والوضع الفعلي لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الروسي الأمريكي الأخير.

وكان مصدر دبلوماسي روسي أعلن، في وقت سابق، إن الاتصالات الروسية الأمريكية حول التسوية السياسية للأزمة في سورية لم تنقطع، وذلك رداً على المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر الذي قال: إن الوزير الأمريكي جون كيري منفتح على إجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف حول سورية، مشيراً إلى أن بلاده مهتمة ببقاء هذه القناة مفتوحة رغم عدم وجود اتصالات منذ يوم الجمعة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لنظيره الأمريكي، جون كيري، استمرار اندماج بعض “فصائل المعارضة السورية المسلحة” بتنظيم “جبهة النصرة”.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية أن الوزيرين أجريا، بمبادرة من الجانب الأمريكي، اتصالاً هاتفياً، أعربا فيه عن قلقهما إزاء الوضع الحالي في سورية ولا سيما في حلب، وأضاف: إن “لافروف لفت من جديد إلى أن عدداً كبيراً من الفصائل، والتي تسميها واشنطن بالمعتدلة، لم ترفض الالتزام بالاتفاق الروسي الأمريكي والخاص بتعزيز نظام الهدنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية فحسب، بل تندمج بتنظيم “جبهة النصرة” وتواصل عملياتها العسكرية ضد الجيش العربي السوري، جنباً إلى جنب، مع فرع القاعدة هذا”.

وشدد وزير الخارجية الروسي على ضرورة تنفيذ الولايات المتحدة تعهداتها القديمة حول فصل “مجموعات المعارضة السورية”، المعتمدة على واشنطن، عن التنظيمات الإرهابية، والتوقّف عن التغاضي عن المتطرفين.

من جهته أعلن جون كيربي، المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية، في بيان، أن كيري “هدد خلال الاتصال بتعليق تعاون بلاده مع روسيا حول الأزمة في سورية ما لم تضع موسكو حداً لما وصفه القصف في مدينة حلب”، وأضاف البيان: إن “الولايات المتحدة تستعد لتعليق التزامها الثنائي مع روسيا حول سورية وخصوصاً إقامة مركز مشترك للتنسيق العسكري”.

وفي طهران، قال بهرام قاسمي، المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية في حديث لوكالة سبوتنيك الروسية، إنه ومن أجل حماية وحدة الأراضي السورية والحفاظ على الإنجازات التي تمّت والهزائم التي مني به الإرهاب في سورية فنحن بحاجة إلى إجماع أكبر من كل دول المنطقة لمحاربة الإرهاب، واعتبر أن الحل السياسي في سورية يعتمد أولاً على وقف الأعمال القتالية من كل الأطراف بدعم من كل الدول المؤثّرة والجارة لسورية، وفي الوقت نفسه يجب ألا يعطي هذا الوقف الفرصة للمجموعات الإرهابية لإعادة لملمة شملها وتقوية نفسها.

البعث-وكالات