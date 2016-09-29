الجيش يقضي على عشرات التكفيريين بينهم متزعمون في حلب وريفي حماة وإدلب ويسقط طائرات مسيّرة لـ”النصرة” في ريف درعا

“تحالف واشنطن” يدمّر جسري العشارة والميادين.. وجنود أردوغان يقتلون 9 سوريين في ريف الحسكة

تواصل أمريكا وأدواتها في الخليج وتركيا مسلسل الاستهداف الإجرامي لسورية مدمرين البشر والحجر، متلطّين بذرائع وحجج واهية، مرة بزعم محاربة الإرهاب، كما تفعل واشنطن عبر تحالفها الذي يقصف “بالخطأ” مواقع للجيش وبنى تحتية أكثر بكثير مما يستهدف “داعش”، في حين يقتل نظام أردوغان كل من يقترب من حدوده بذريعة حماية أمنه، وهو من أقام مخيمات لاستقبال اللاجئين للمتاجرة بها قبل بداية الأزمة.

بالأمس وفيما دمّر طيران تحالف واشنطن الاستعراضي جسري العشارة والميادين على نهر الفرات بدير الزور لتقطيع أوصال المدينة، أقدم جنود أردوغان على قتل 9 مدنيين سوريين بينهم نساء وأطفال كانوا على مقربة من الحدود التركية، في وقت تواصلت اعترافات متزعمي التنظيمات التكفيرية بتلقيهم أسلحة نوعية من الدول المشاركة في الحرب على سورية تتضمن صواريخ غراد متطوّرة، ما يعني أن تلك الدول تستخدم كل الوسائل لدعم مرتزقة القتل الجوال للاستمرار في تدمير سورية.

وسط هذه الأجواء تابعت وحدات من قواتنا المسلحة مهمتها الوطنية في محاربة الإرهاب، حيث دمرت وحدات من الجيش طائرات مسيرة دون طيار وآليات وتجمعات لإرهابيي جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية التابعة لها، وقضت على العديد منهم، بينهم متزعمون، في درعا وريفها. وفيما نفذ سلاح الجو طلعات على أوكار وتجمعات إرهابيي جيش الفتح أدت إلى تدمير مقرات قيادة وعربات وسيارات مزودة برشاشات والقضاء على عدد من أفراد التنظيم التكفيري في ريفي إدلب وحماة، نفّذت وحدات الجيش العاملة في حلب وريفها، بتغطية من سلاح الجو، ضربات مكثفة على تجمعات ومحاور تحرّك للتنظيمات الإرهابية أسفرت عن تدميرها والقضاء على من بداخلها في مدينة حلب وأريافها.

وفي التفاصيل، نفذ سلاح الجو سلسلة طلعات تركزت على مواقع انتشار التنظيمات الإرهابية وتجمعات لآلياتهم في قرى وبلدات خان طومان ومعراته وغرب دارة عزة وغرب قبتان الجبل وبابيص وكفر حمرا وحريتان في ريف حلب، وتأكد مقتل العديد من الإرهابيين خلال الضربات الجوية وتدمير عربات مدرعة وأخرى مزودة برشاشات ثقيلة ومتوسطة، فيما دمرت وحدة من الجيش في عملية نوعية أحد مقرات تنظيم جبهة النصرة على طريق حلب الدولي جنوب غرب حلب كان يستخدمه التنظيم في تفخيخ الآليات.

وفي مدينة حلب قضت وحدة من الجيش على عدد من متزعمي تنظيم جبهة النصرة عبر تدميرها مقراً لاجتماعاتهم في حي صلاح الدين، كما تمّ تدمير مستودعي أسلحة وذخيرة للتنظيمات الإرهابية في حلب القديمة.

وفي درعا وريفها فجرت وحدة من الجيش عبوة بسيارة تقل مجموعة إرهابية تابعة لجبهة النصرة على طريق مخيم النازحين سجن غرز جنوب درعا ما أدى إلى تدميرها ومقتل من بداخلها، ومن بينهم الإرهابي ثابت المسالمة، متزعم ما يسمى “ألوية أحرار حوران”، والإرهابي حسام أبا زيد متزعم ما يسمى “لواء جند الفاروق”.

وتأكد مقتل وإصابة العديد من أفراد المجموعات الإرهابية إثر رمايات نارية وجهتها وحدات من الجيش على محاور تحركاتهم أثناء محاولاتهم القيام بأعمال الرصد والتحصين في قرية البستان في الريف الشمالي الشرقي لدرعا وشرق سد درعا وعلى طريق سجن غرز وجنوب صوامع الحبوب في بلدة النعيمة الواقعة بالريف الشرقي.

وفي وقت سابق أحبطت وحدات من الجيش محاولات تسلل واعتداء مجموعات إرهابية تحرّكت من بلدتي داعل وابطع باتجاه الكتيبة المهجورة وكبدتها خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد من ضمنها عدد من الطائرات المسيرة التي تحمل مواد متفجرة. في حين نفذت وحدات أخرى رمايات دقيقة على مجموعات إرهابية كانت تقوم بأعمال تخريبية في حي السد وحارة البجابجة بدرعا البلد أسفرت عن تدمير عدد من آلياتها وإيقاع قتلى ومصابين بين صفوفها، كما تم تدمير مقر لإرهابيي النصرة وعدد من آلياتهم شرق بلدة داعل.

وفي دير الزور وجه الطيران الحربي سلسلة ضربات جوية على مناطق انتشار وتحركات لإرهابيي تنظيم داعش في محيط جبل الثردة وشرق مطار دير الزور العسكري وفي قرى الجنينية والحسينية والبغيلية بالريف الغربي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من إرهابيي التنظيم التكفيري وتدمير عربات مدرعة ومصفحة.

وفي ريفي إدلب وحماه نفذ سلاح الجو طلعات جوية على أوكار وتجمعات إرهابيي جيش الفتح في بلدة التمانعة أدت إلى تدمير مقرين و7 عربات و3 سيارات مزودة برشاشات والقضاء على عدد من أفراد التنظيم التكفيري، كما طالت الطلعات الجوية أوكار وطرق إمداد التنظيمات الإرهابية في قرى وبلدات عطشان وزور الطيبة ومعردس وعنيز والكبارية وتل الزعتر وقبيبات أبو الهدى بالريف الشمالي. وتأكد تكبيد الإرهابيين خسائر فادحة بالأفراد والعتاد الحربي خلال الطلعات الجوية التي أسفرت عن تدمير مقرات كانوا يتحصنون فيها وعدد من الدبابات وعشرات الآليات المزودة برشاشات متنوعة والمحمل بعضها بالأسلحة والذخيرة.

ولاحقاً أفاد المصدر بأن وحدات من الجيش أحبطت هجوماً كبيراً لإرهابيي ما يسمى “جيش الفتح” و”جند الأقصى” و”أحرار الشام” على بلدتي كراح والزغبا بريف حماة الشمالي، وقضت على أكثر من 70 إرهابياً، ودمّرت أسلحتهم وأعتدتهم.

وفي ريف حمص وجهت وحدات من الجيش ضربات دقيقة على تجمعات ومقرات التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة جبهة النصرة، وأوقعت خلال الضربات العديد من أفراد التنظيمات الإرهابية بين قتيل ومصاب ودمرت مقرات وآليات مزودة برشاشات في بلدات وقرى تلبيسة والرستن وكيسين وأم شرشوح والغنطو بالريف الشمالي.

من جهة أخرى ارتقى شهيد وأصيب 10 أشخاص بجروح جراء استهداف التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية حيي العزيزية والسيد علي في مدينة حلب، وذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في بعض الأحياء الشرقية أطلقت قذائف صاروخية على منازل المواطنين في حيي العزيزية والسيد علي، وأشار إلى أن الاعتداءات الإرهابية تسببت بارتقاء شهيد وإصابة 10 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات العامة والخاصة.

نظام أردوغان يقتل 9 مواطنين سوريين

وفي سياق عدوانها السافر على الشعب السوري قتلت قوات نظام أردوغان الإخواني 9 مدنيين سوريين على الأقل في ريف الحسكة على الحدود السورية التركية التي حوّلها النظام الأردوغاني إلى معابر علنية لتهريب الأسلحة والذخيرة والمرتزقة إلى التنظيمات الإرهابية لارتكاب جرائمهم داخل الأراضي السورية ولشراء النفط المسروق من تنظيم داعش الإرهابي، وذكرت مصادر أهلية في الحسكة أن الجيش التركي أطلق النار على مجموعة من المدنيين عند قرية كحيلة الواقعة بين مدينتي رأس العين وتل أبيض ما أدى إلى استشهاد 9 أشخاص بينهم أطفال إضافة إلى إصابة آخرين بجروح.

وأكد عدد من المصابين الذين نقلوا لتلقي العلاج في مدينة رأس العين بعد نجاتهم من رصاص قوات أردوغان أن جنوداً أتراكاً أطلقوا النيران بشكل عشوائي عليهم فور اقترابهم من الحدود المشتركة ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة أشخاص آخرين.

تحالف واشنطن يدمر جسري العشارة والميادين

وفي إطار استهدافه للبنى التحتية في سورية تحت مزاعم الحرب على تنظيم داعش أغار طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على جسرين رئيسيين فوق نهر الفرات بريف دير الزور، وذكر مراسل سانا في دير الزور أن غارات التحالف تسببت بتدمير جسر العشارة الواصل بين ضفتي نهر الفرات في الريف الشرقي بعد ساعات على تدميره بغارات مماثلة لجسر الميادين بغية تقطيع أوصال ريف دير الزور على ضفتي الفرات.

صواريخ غراد للتكفيريين

وفي دليل جديد على الدعم الغربي المتواصل للإرهابيين في سورية أقر أحد متزعمي التنظيمات الإرهابية بحصوله على كميات ضخمة من صواريخ غراد من دول داعمة لها.

ونقلت رويترز عن الإرهابي فارس البيوش، متزعم أحد التنظيمات الإرهابية التي تطلق عليها واشنطن تسمية معارضة معتدلة، قوله: “حصلنا على كميات ممتازة من راجمات غراد يصل مداها إلى 22 و40 كم من أجل استخدامها في جبهات القتال بحلب وحماة والمنطقة الساحلية”، وأشار إلى أن هذه الصواريخ من طراز جديد لم تحصل التنظيمات الإرهابية المدعومة من قبل الغرب عليه من قبل.

في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تلقّت معلومات تؤكّد تورّط فصيل مسلح تابع لـ “جبهة النصرة” الإرهابي في قصف قافلة المساعدات الإنسانية قرب بلدة أورم الكبرى.

وقال الفريق، فيكتور بوزنيخير، النائب الأول لرئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في مؤتمر عقدته وزارة الدفاع الروسية حول سورية، إن موسكو تخطط لإرسال وفد من الخبراء الروسي إلى جنيف في أقرب وقت لاستئناف المشاورات مع الجانب الأمريكي “بغرض إيجاد السبل المحتملة لتطبيع الوضع في محيط حلب وفي سورية عموماً”، وأعرب عن أمله في “استعداد الشركاء الأمريكيين للقيام بعمل مشترك”.

وأكد المسؤول الروسي أن “المجموعات الإرهابية تحضّر لشن ضربات استفزازية باستخدام الأسلحة الكيماوية على مواقع الجيش السوري والأحياء السكنية في ريف حلب الشرقي، بهدف توجيه الاتهامات بهذا الشأن إلى القوات الحكومية”.

ولفت بوزنيخير إلى أن “مسلحي المعارضة” استغلوا “أسبوع التهدئة” في محافظتي حلب وحماة لإكمال مخزونهم من العتاد والسلاح وقاموا بإعادة تمركّزهم ثم شنّوا هجوماً من أجل توسيع رقعة سيطرتهم”، مشيراً الى ان “عدد عمليات القصف من قبل المسلحين بلغ 78 في حلب خلال الساعات الـ 24 الماضية”، وأضاف: “إن وتيرة قصف المسلحين لأحياء حلب الغربية يزداد باطراد ما يسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين يومياً”.

البعث-سانا-وكالات