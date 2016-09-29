أجاز ملاحقة النظام السعودي قضائياً في هجمات 11 أيلول “الكونغرس الأمريكي” يرفض بأغلبية ساحقة “آخر فيتوات أوباما”

تجاوز الكونغرس الأمريكي، أمس، الفيتو المفروض سابقاً من قبل الرئيس باراك أوباما ضد “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، والذي يسمح لضحايا هجمات 11 أيلول عام 2001 بملاحقة النظام السعودي قضائياً، وذلك في قرار هو الأول من نوعه منذ توليه منصبه عام 2008.

وحظيت المبادرة حول رفض الفيتو الرئاسي بدعم أغلبية ساحقة, حيث صوّت 97 عضواً فيه من أصل 100 لصالح تجاوز النقض، فيما عارضه واحد فقط، فيما امتنع عضوان آخران عن التصويت.

كما صوّتت أغلبية ساحقة في مجلس النواب لصالح رفض النقض، ليكون هذا القرار الأول من نوعه خلال تاريخ ولاية الرئيس الأمريكي الحالي، الذي تنتهي صلاحياته قريباً.

ووفقاً للدستور الأمريكي، فإن رفض الكونغرس للفيتو المذكور سيسفر عن إقرار القانون.

واستخدم أوباما الفيتو ضد قانون أقرّه الكونغرس مؤخراً، ويسمح لعائلات ضحايا هجمات أيلول الإرهابية بمقاضاة دول مثل السعودية ومطالبتها بتعويضات في حال ثبوت تورطها في تلك الهجمات.

وقامت أسر ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول بحملة لتبني القانون بعد توافر الكثير من الأدلة حول ضلوع مسؤولين في النظام السعودي في دعم وتمويل منفذي الهجمات الدامية التي أوقعت نحو 3 آلاف قتيل.

يذكر أنه ومنذ وقوع هجمات أيلول بقي جزء من التحقيقات حول الهجمات سرياً، ولم تعلن واشنطن عن نتائج تذكر، إلا أن أصابع الاتهام توجّهت إلى النظام السعودي، حيث أشارت تقارير ووسائل إعلام أمريكية متعددة إلى دور كبير له في تمويل تلك الهجمات، غير أن الإدارة الأمريكية تكتمت على النتائج فيما يشبه الصفقة بينها وبين نظام بني سعود خدمة لمصالحها الاقتصادية المختلفة مع هذا النظام.

وتعليقاً على الجدل في الداخل الأمريكي حول “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، قال رئيس وكالة الاستخبارات المركزية، جون برينان، “إن تبني القانون سيسفر عن “تداعيات محزنة” بالنسبة لأمن الولايات المتحدة”، حسب تعبيره،

واعتبر أن “المسؤولين الأمريكيين الذين يعملون في الخارج… قد يواجهون تبعات أكثر تدميراً”.

وأوضح برينان أن مبدأ الحصانة القضائية هو “الآلية التي تضمن أمن المسؤولين الأمريكيين، لكن إقرار القانون سيؤدي على الأرجح إلى إلغاء حكومات دول العالم هذا المبدأ عند التعامل مع مواطني الولايات المتحدة، الأمر الذي سيعرّض المسؤولين الأمريكيين العاملين خارج بلادهم للخطر”.

وكان أوباما قد استخدم، في 23 أيلول الجاري، حق الفيتو ضد مشروع القانون هذا، معتبراً أنه “قد يلحق أضراراً بالمصالح الوطنية للولايات المتحدّة على نطاق أوسع، وأصبح هذا الفيتو الـ 12 والأخير، على الأرجح، الذي يفرضه أوباما في ولايته الرئاسية المستمرة منذ 8 سنوات.

كما صوّت “الشيوخ الأمريكي” ضد اقتراح قانون لتمويل النفقات الفدرالية، ما يهدد الحكومة بالشلل قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الاقتراح سقط في عملية التصويت، التي جرت أمس، بعدما حصل على 55 صوتاً مؤيداً مقابل 45 عضواً صوتوا ضده، علماً أنه يحتاج لتأييد أكثرية 60 عضواً على الأقل كي يتمّ إقراره، وإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه.