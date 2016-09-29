القــــوات العـــراقيـة تحــــرّر جــزيـــرة الدولاب فـــي الأنبار.. وتتقـــدّم فـــي جــزيــرة الرمادي

أحكمت القوات العراقية سيطرتها على جزيرة الدولاب، غرب قضاء الرمادي بمحافظة الأنبار، خلال عملية عسكرية سريعة أسفرت عن مقتل 15 إرهابياً، وتفجير 167 عبوة ناسفة و45 غالوناً من مادة “سي فور” المتفجرة.

وقال مصدر في قيادة عمليات الأنبار: “إن القوات الأمنية التابعة لقيادة عمليات الجزيرة، بالتعاون مع قطعات الفرقة السابعة، تمكّنت من تحرير مناطق الطهمانية والدانكية وطليحة والورادية والمربعية في جزيرة الدولاب ورفع العلم العراقي على جميع مبانيها، وسط هروب جماعي لإرهابيي “داعش””.

كما أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي عن تقدّم القوات الأمنية والعشائر لتحرير جزيرة الرمادي من سيطرة إرهابيي “داعش”، شمال مدينة الرمادي، حيث تمكّن سلاح الجو من تدمير أربعة مقرات لتنظيم “داعش” في جزيرة الرمادي وقتل عدد من الإرهابيين فيها، وقال: “إن قطعات الجيش بالفرقة العاشرة وبمساندة من مقاتلي العشائر تقدّموا في عملية تحرير جزيرة الرمادي”، لافتاً إلى أن سلاح الجو تمكّن من تدمير أربعة مقرات لتنظيم “داعش” وقتل عدد من الإرهابيين في الجزيرة.

وأعلن مصدر أمني في محافظة نينوى أن مسؤول ما يسمى ديوان الحسبة في مناطق جنوبي المحافظة قتل مع ثلاثة من مساعديه بقصف جوي جنوبي المحافظة، وأشار إلى أن الضربة دمّرت خمس عربات نوع هامفي مفخخة كان تنظيم “داعش” الإرهابي ينوي استخدامها في الهجمات على ناحية القيارة.

وأحبطت القوات الأمنية التابعة لقيادة عمليات سامراء، واستناداً إلى معلومات استخبارية، هجوماً لانتحاريين اثنين من “داعش” حاولا استهداف قضاء بلد في محافظة صلاح الدين، تسللا من خلال نهر دجلة، حيث تمّت محاصرتهما في منطقة المقالع ما اضطرهما إلى تفجير نفسيهما.

إلى ذلك أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك شمال العراق بأن 33 إرهابياً انتحارياً في تنظيم “داعش”، بينهم متزعمون، سقطوا بين قتيل ومصاب بتفجير انتحاري نتيجة خلل بحزام ناسف خلال اجتماع لهم في الحويجة، وأضاف: إن الإرهابيين كانوا يخططون للهجوم على مواقع القوات الأمنية في جبال حمرين ومنطقة الزوية وعجيل النفطية.

سياسياً، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الحكومة العراقية ستحدّد موعد انطلاق معركة تحرير الموصل في محافظة نينوى شمال العراق من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي بعد التأكّد من جاهزية القوات العراقية، وقال، خلال مؤتمر صحفي في بغداد، “إن تحرير مناطق الشرقاط والقيارة تمّ بوقت قياسي مع الحفاظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم”، وعبّر عن استغرابه إزاء تصريحات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بشأن تحرير مدينة الموصل، مؤكداً أن تركيا ليس لها أي دور في العمليات العسكرية ضد التنظيم.

وكالات