مساعٍ أممية لاستئناف المشاورات اليمنية.. وغارات عنيفة على صنعاء

تتكثّف التحرّكات الدولية لاستئناف مشاورات السلام اليمنية، بعد تصريحات جيمي ماكغولدريك منسّق الشؤون الإنسانية في اليمن، أعلن فيها تخوّفه من اختفاء اليمن من رادار الاهتمام العالمي بسبب الصراعات المعقدة في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت مصادر يمنية: إن تحرّكات مكثفة يجريها المجتمع الدولي للدفع باستئناف مشاورات السلام المتوقّفة منذ 6 اب 2016، وعقد جولة جديدة في تشرين الأول المقبل، مؤكدة أن سفراء الدول الخمس الكبرى بدؤوا اتصالات مع وفد صنعاء وحكومة الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي من أجل إعلان هدنة جديدة لمدة 72 ساعة تمهيداً لانطلاق المشاورات.

ووفقاً للمصادر نفسها، سيقوم المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بزيارة إلى سلطنة عمان للقاء وفد صنعاء العالق في مسقط منذ رفع مشاورات الكويت، وبحث الترتيبات للجولة الجديدة من المشاورات.

وفي هذا السياق أعلنت الكويت استعدادها مجدداً لاستقبال طرفي الصراع للتوقيع على اتفاق سلام.

وبالتزامن مع الجهود لتجديد اتفاق وقف إطلاق النار، على أن يبدأ بـ 72 ساعة مبدئياً، قابلة للتمديد، كثّفت مقاتلات تحالف بني سعود غاراتها الجوية في العاصمة صنعاء، وقصفت مواقع متفرّقة، وأفادت مصادر محلية أن تحالف العدوان نفذ خمس غارات على أهداف في جبل عيبان الواقع غرب العاصمة، كما نفذ غارتين على معسكر الخرافي في منطقة صَرِف شمال شرق صنعاء، كما نفذ التحالف أربع غارات في جبل نُقم شرقاً، نتج عنها انفجارات قوية سُمعت في أرجاء العاصمة.

إلى ذلك، استهدف طيران العدوان بسلسلة غارات جوية مديريات الظَاهر وكُتَاف والصَفْراء بمحافظة صعدة ، بالتزامن مع قصف القوات السعودية بالصواريخ منطقتي آل مَقْنِع وآل الشيخ بمديرية مُنَبِه الحدودية بالمحافظة ذاتها.

وإلى مأرب شمال شرق اليمن شنت ثلاث غارات جوية على مديرية صِرْواح غرب المحافظة، بالتزامن مع قصف قوات هادي مواقع للجيش اليمني واللجان الشعبية شرق مديرية صِرواح وتحديداً منطقة الحَشَيْرج بالمديرية ذاتها.

وإلى العمق السعودي تحدث مصدر عسكري يمني عن استهداف قوات الجيش واللجان الشعبية بصواريخ الكاتيوشا تجمعات لجنود سعوديين شرق منطقة المُوَسّم في جَيْزَان السعودية، وامتد القصف ليستهدف موقع الحُمر السعودي بنَجْرَان بصواريخ الكاتيوشا خلال الساعات الماضية.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل عشرة جنود سعوديين وإصابة خمسة عشر آخرين بغارة جوية للتحالف السعودي استهدفت تجمعاتهم عن طريق الخطأ في موقع ملحمة بجيزان.

وكان مصدر عسكري أفاد بمقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين في قصف مدفعي للجيش اليمني واللجان الشعبية على تجمعاتهم في الخوبة بجيزان.

وكالات